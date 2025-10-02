Slušaj vest

Starleta Atina Ferari je nakon jednog od nastupa na Šabačkom vašaru otvorila dušu za medije i bez dlake na jeziku progovorila o svim aktuelnim temama iz svog života.

Među njima se posebno izdvojila njena izjava o odnosu sa influenserom i bivšim učesnikom "Zadruge" Markom Miljkovićem, danas suprugom Lune Đogani.

Iako je Miljković već godinama u skladnom braku sa popularnom influenserkom, Atina tvrdi da je on "trčao za njom i pokušavao da je osvoji".

- Sećam se da sam još pre nekoliko godina javno poručila Luni: "Izvini, ali ja sam ga prva imala." To je bilo davno, mislim 2015, kada sam izašla iz tadašnjeg rijalitija "Parovi". Bila sam tada glavna svađalica, bukvalno sam se 24 sata svađala sa svima, najviše sa mediokritetima - prisetila se Atina Ferari.

Kako je rekla, upravo tada je stekla ogromnu popularnost, a tada joj se i Miljković sam nametnuo.

- Kada sam izašla, bila sam mnogo popularna, bukvalno nisam mogla da hodam ulicom. I onda je Marko Miljković došao, našao me u nekom klubu, prišao da se slikamo. Slikali smo se, a on je počeo da me muva, muvao, smarao, pisao poruke - priča Atina, međutim, kaže da između njih nikada nije bilo ničeg ozbiljnog:

- Da se razumemo, ja nikada nisam bila s njim u intimnom odnosu jer on jednostavno nije moj tip. Ja volim muškarce! Muškarčine, markantne, crne, sa kosom, bradom, stavom... Ja ne volim "nja, nja" tipove, te njanjavce poput Miljkovića. Jeste on obletao oko mene, jeste me smarao i pisao, ali meni se takav muškarac ne dopada za nešto ozbiljnije.