Dalila Dragojević stekla je popularnost takmičenjem u rijaliti šou programa gde je i upoznala svog muža Dejana Dragojevića, a onda ga nakon nekoliko godina prevarila upravo u rijalitiju. Naime, Dalila Dragojević je varala supruga Dejana Dragojevića pred njegovim očima sa Filipom Carem u "Zadruzi".

Svi su bili šokirani potezom Dalile Dragojević, a domaća javnost je danima brujala o skandalu koji se desio u rijalitiju.

Pred suprugom imala odnose s ljubavnikom

Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Mnogi su bili šokirani time što je Dalila sa ljubavnikom imala intimne odnose u istoj sobi u kojoj je spavao njen tadašnji suprug Dejan Dragojević. Inače, nakon kraha ljubavi i sa Filipom Carem, Dalila je sreću pronašla pored novog dečka koji živi u Americi.

Dalila živi sa njim u Majamiju, odakle redovno objavljuje slike i snimke na Instagramu, a nakon spekulacija javnosti da se njen izabranik bavi selidbom stvari, konačno je otkrila njegovo zanimanje.

Dalila nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

Na Instagramu je objavila fotke pored kamiona, uz opis u kome je otkrila da je nje Marko jedan od najvrednijih radnika u firmi.

"Što bi zapevao Andrija Milošević: "Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad odlazim i ja". Tako i ja sa svojim momkom završih turneju od NYC do Majamija, pa nazad. Svuda bili i svuda prošli... Sve će biti zabeleženo na Jutjubu", napisala je Dalila.

Evo čime se bavi Dalilin dečko

Dalila Dragojević otkrila čime se bavii njen partner zbog kojeg je spakovala kofere Foto: Nenad Kostić, TikTok/justdoitt10, Printscreen, Nenad Kostić, Printscreen

"Firma se bavi selidbom po celoj Americi. Broji preko 400 kamiona i preko 1.000 zaposlenih ljudi. Firma koja je pomogla mnogim ljudima bez posla i omogućila im napredak i pošten posao. Ponosna sam što je moj Marko deo ovog tima i što važi za jednog od najvrednijih radnika", podelila je na svom profilu Dalila Dragojević, koja se u toku emitovanja Zadruge čak i razvela.

Na društvenim mrežama Dalila je ratovala sa nekim javnim ličnostima, a posebno sa Vesnom Rivas. Nedavno je u lajvu na TikTok-u Miljani Kulić ispričala za Vesnin dug prema njoj, što je Rivasova oštro demantovala.

- Ma ja sam je dobila na sudu. Taksimetar samo kuca, kamate samo kucaju… Njeni advokati razvlače tamo i dalje…. Kažu ‘Ajde, još 20 dana, doći će iz Amerike’. Nikako da dođe - ispričala je Vesna, koja smatra da Dalila ne sme da se vrati u Srbiju, jer će je pravo sa granice odvesti u zatvor. Vesna je za Informer rekla da jedva čeka da potroši novac koji joj sleduje od Dalile.

