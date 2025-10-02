Slušaj vest

Pevačica Vesna Zmijanac večeras će održati nastup, a pred pripadnicima sedme sile najavila je koncert u Beogradu.

"Sledeće godine. Ja sam u Sava centru imala 50 puta koncerte, ne znam šta da priželjkujem, treba samo da nađem vreme i da to organizujemo, a kod mene je stalno gužva" - rekla je Vesna, pa prokomentarisala udes koji je pevač Darko Lazić imao pre nekoliko dana:

"Ja mislim da on jednostavno treba da uzme vozača i da ne vozi više auto kad je to tako, očigledno ne ume da se obuzda" - rekla je Vesna, pa otkrila šta misli o ulasku Zorice Marković u "Elitu 9".

"Šta joj fali, ona se tamo dobro snalazi, bolje nego da sedi kući. Ja nikad ne bih ušla, nema para, ne zbog toga što ne volim ili što mi smeta, ja sam bila na Farmi, a ovo je zatvoren prostor, nemam ja snage za te stvari" - izjavila je Vesna, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Vesna Zmijanac bila hospitalizovana

Vesna Zmijanac nedavno je bila hospitalizovana zbog srčanih problema, nakon čega se oglasila Nikolija.

- Ja sam se potresla, da Relja nema poznanicu iz Urgentnog, ja bih to saznala iz novina. Na Bukulji je, nije tajna da je ona srčani bolesnik i da promene vremena znaju da je uzdrmaju. Meni se dopada da se ne ustručava da traži pomoć. U pitanju su mini aritmije koje su u skladu sa njenom kliničkom slikom, ali dobro, nije ugrožena, treba da odmara. Treba da nauči da uživa - rekla je Nikolija tad i dodala:

- Ljudi kad uđu u neke godine su kao deca, ne slušaju baš, nadam se da će naučiti da radi šta joj prija. Ona mnogo voli da peva, stekla sam utisak da živi za to, ima mene, unuke, Relju, prijatelje, ali mislim da više voli pevanje od svega, pa i od života. To je fenomenalno, ali retko.

