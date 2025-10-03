Slušaj vest

Kaja Ostojić tvrdi da je prevelik zalogaj za Breda Pita i da samo suprug Miloš može da je sažvaće. Kaja Ostojić progovorila je o suprugu Milošu, s kojim uživa u skladnom braku i koji je, kako kaže, jedini muškarac koji je našao način da je osvoji i zadrži uz sebe.

Iako žene širom sveta lude za holivudskim glumcem, atraktivna brineta kaže da, pored njenog dragog, čak ni Bred Pit ne bi imao šanse!

Ni Bred Pit nije imao šanse

- Moj suprug je jedini muškarac koji je znao da me osvoji. Pored njega niko drugi nema šanse, samo on zna kako i s koje strane da mi priđe. Ne bi mogao da me osvoji čak ni Bred Pit! Nisam lak zalogaj koji mogu da sažvaću i svare - rekla je s osmehom Ostojićeva, koju smo sreli na otvaranju jednog restorana, i dodala da veštine u kuhinji nisu glavno oružje za očuvanje braka.

- Nekada sam verovala u izreku da put do muškog srca vodi preko stomaka, ali što sam starija, shvatam da je umeće u kuhinji samo delić onoga što bi žena trebalo da poseduje kako bi zadržala muškarca. Smatram da su najbitniji energija i mnogo razgovora, kao i da se dvoje ljudi poklope u emocijama i hemiji. Hrana dolazi tek na kraju, kao dodatak ili začin koji sve može da učini još lepšim.

Dobra kuvarica

Ostojićeva ipak nalazi vremena za pripremu specijaliteta, kojima uspeva da oduševi porodicu i prijatelje.

- Kuvanje mi nije strano i ne predstavlja mi traumu (smeh). Počela sam da kuvam kad sam se prvi put udala i od starta sam bila uspešna. Trudim se da, kad god mogu, obradujem porodicu i prijatelje, a od svega što spremam, čini mi se da najviše vole moju parmiđanu. Apsolvirala sam pripremu pasti, jer sam zaljubljenik u italijansku kuhinju - rekla je pop zvezda i dodala da je i ćerku Nikolinu naučila da bude domaćica.

- Nikolina je vešta u kuhinji kao ja, ume mnogo toga da spremi. Uz mene je naučila da kuva, jer sam, dok smo zajedno živele u Belgiji, stalno spremala. Sada ona živi sama, ali i dalje ima naviku da kuva. Naravno, to nije svakodnevno, jer je tempo života brz, dostava je na svakom koraku i verujem da svi ljudi naručuju hranu ili jedu van kuće kada nemaju vremena da nešto skuvaju.

Pazi šta jede

Iako može da se pohvali vitkom linijom, pevačica kaže da je veliki gurman, ali da se ipak neka jela ne nalaze na njenom meniju.

- Obožavam grčku, italijansku, ali i srpsku kuhinju. Imala sam priliku da probam najrazličitija jela, a posebno su mi se svideli žablji bataci, koji su neobični i egzotični. Od stvari koje ne volim da jedem, izdvajam pihtije i turšiju. Za povrće se odlučujem samo kada sam na režimu ishrane, jer u svim drugim slučajevima ima mnogo ukusnijih stvari - završava priču Kaja Ostojić.