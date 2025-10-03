Slušaj vest

Pevačica Indi Aradinović pokazala je kako vežba u teretani. Naime, folok pevačica je odlučila je da se utegne u preuske helanke i top plavo-bele boje, čime je istakla struk i dekolte. Pevačica je potom naglasila kako posle treninga ne pije protein, kao što svi često rade, već pije jedan narodni napitak koji košta 150 dinara.

- Pije se kozija surutka, a ne protein posle treninga, jer se zdravo živi na seljački najlepši mogući način, živeli - rekla je Indi.

1/5 Vidi galeriju Indi Aradinović u teretani Foto: Pritnsceen/Instagram

Regulisala ishranu

Pevačica Indira Aradinović Indi pokazala je nedavno na Instagramu na koji način je došla do idealne kilaže i tankog struka.

Naime, Indi tvrdi da je zdrava kaša od samo nekoliko sastojaka ključ za mršavljenje uz naravno trening, te su rezultati zagarantovani.

Sastojci: Čija seme, sirove maline i kupine, dodati i izblendati smuti sa kakaom po želji.

Pored regulisane ishrane, pevačica se trudi da ide i u teretanu pored brojnih obaveza, te trening inače ne bi trebalo da se preskače.

Borba sa kilogramima

Indira dugo je imala je blem sa viškom kilograma, a onda se podvrgla operaciji želuca, zbog čega je jedva izvukla živu glavu.

Pevačica je uspela da smrša 40 kilograma, a potom nastavila da brine o ishrani i redovno trenira, te je dovela svoju liniju do savršenstva.

Aradinovićeva ne krije da joj je najveća želja bila da povrati svoj izgled sa početka karijere, te je posavetovala sve žene koje se bore sa kilogramima.

- Ja sam prošla nekoliko faza skidanja kilograma, kretala ispočetka i dokazalo se da je hirurgija u mom slučaju bila najbolji potez. To je sve od čoveka do čoveka, ne mogu da pričam u jednom pravcu, zavisi od osobe, mogućnosti. Možda neko misli da nije dovoljno jak da isprati to sam, a toliko je jak. Ja sam neko ko je skidao više od 25 kilograma treningom, zdravom ishranom, bez hemija, sagorevača masti... Ali sam ja sklona velikim transformacijama i zaista neko ko je u tom momentu psihički jako pao i tada je hirurgija za mene bila najbolje rešenje - iskrena je jednom prilikom za medije pevačica.

1/4 Vidi galeriju Indi Aradinović u kupaćem pozorala na plaži Foto: Printscreen/Instagram

Izvadili joj slezinu

Indira Aradinović Indi prošla je kroz pravu dramu kada se odlučila na operaciju želuca. Naime, prošla je kroz ozbiljne komplikacije i morala je da se bori za život