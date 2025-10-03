Slušaj vest

Mina Kostić godinama je tvrdila da je usvojena sa pet godina i da ju je odgajila žena po imenu Evdokija Duda Ivanović, inače tetka poznatog repera Đusa.

Međutim, pevačica je nedavno, nakon duže pauze u javnosti, stala pred kamere i rekla da je sve to bila laž, da je Duda nikada nije usvojila, već da ju je koristila zbog novca, kao i "da joj je bacala crnu magiju". U intervjuima govorila je da je, pored svega, bila uz Dudu do poslednjeg dana, da ju je čak i u domu obilazila, a kada je žena preminula, da ju je i sahranila.

Evdokija Duda Ivanović je te 2019. godine sahranjena u Beogradu, na Novom groblju i to u porodičnoj grobnici Ivanović. Međutim, grob Dude je neobeležen. Na ploči nije bilo ni njene fotografije, ali ni imena.

Mina Kostić se oglasila i rekla zašto ni posle šest godina nema obeležja na spomen ploči.

- Zato što tada nije bilo mesta i to treba da se reši, tako da... Ja sam htela i slika da se stavi, ali odradićemo, ali što je sada to bitno? - upitala je zbunjeno pevačica.

Međutim, mesto se nekako iznenada pojavilo, pa će, kako je i sama rekla, uskoro biti sve postavljeno.

- Čuvala sam je i sahranila. Ja sam naručila i sliku i slova, i šta je tu problem? - rekla je Mina Kostić, a na upit "kada", rekla je:

- Naručila sam pre šest godina, ali tada nije moglo, a sada sam naručila isto, pre nekog vremena. Trebaju da mi jave kada će to da bude.

Na pitanje zašto je čekala tolike godine, pevačica nije imala adekvatan odgovor.

- Što se čekalo šest godina? Pa tako se namestilo, otkud ja znam. Nije bilo mesta, naručeno je to i sve je ok, šta je problem? - držala se svoje priče Mina.