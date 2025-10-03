Slušaj vest

Marko Miljković posetio je porodičnu kuću, a uspomene na detinjstvo i pokojne roditelje su mu slomile srce. Tri godine nakon majčine smrti Marko Miljkovićostao je i bez oca Dobrivoja koji mu je bio najveća podrška u životu.

Porodična kuća Miljkovića u Brusu ostala je prazna, a sam pogled na nju slama srce bivšem rijaliti učesniku.

- Skoro sam bio, snimio sam jedan klip, ali nisam imao snage da ga objavim. Zaplakao sam tad, ispred kuće. Teško mi je jer postoji neka problematika kad je ta kuća u pitanju, voleo bih da je sredim i da odem sa decom, da uživam - rekao je Marko Miljković u emisiji ''Štok''.

Daleko od javnosti

Otac Marka Miljkovića nikada nije voleo da se eksponira u javnosti, a samo jednom prilikom se oglasio za medije, nakon što su Luna i njegov sin bili u rijalitiju.

- Marko voli Lunu sigurno! Video sam i na televiziji, a i sam mi je pričao. Ona bi kod njega živela kao carica, ali ne sme da laže, vara i gleda u drugoga. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila s Gastozom, ali morala bi da ispoštuje Marka hiljadu posto - govorio je svojevremeno Dobrivoje za Skandal i dodao:

Oprostio se od oca potresnim rečima

Podsetimo, na društvenim mrežama Miljković se oprostio od svog oca potresnim rečima.

- Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin.

Marku Miljkoviću umro otac Foto: Instagram

Ubrzo se oglasila i Luna koja je napisala emotivne reči svom svekru.

- Dragi naš Bibo, počivajte u miru, hvala vam za svaki lep trenutak - napisala je uz njegovu fotografiju.



Izgubio majku pre tri godine