– Ništa to njega nije opametilo, možda neko vreme dok je hodao na štakama i nije imao dozvolu ali je opet nastavio po svom. Njega Bog čuva i neka nastavi tako i ne samo njega, nego i sve učesnike u saobraćaju. Meni je žao njegove majke Branke, ona se žena svaki put iskida, glava mu u torbi svaki put kada izađe na ulicu. Ona je tražila i motor da proda posle saobraćajke i tada je poslušao - rekao je komšija Bane.

Dobar čovek, ali neobuzdan

Ispred seoske kafane svi su imali reči hvale za Darka kao čoveka, ali su osudili njegov način vožnje.

– On je vešt sa volanom i nije sporno da ume dobro da vozi. Vi da vidite kako se on uparkira negde gde bi i čovek peške teško prošao, ali voli brzo da vozi. I ovde često digne prašinu kada projuri. Nemiran je to duh i nema tu pomoći. Pola njegovih drugara i ne seda sa njim u kola jer znaju da će namerno da ih vozi brzo, da koči i zaleće se, pa izbegavaju – govori jedan komšija dok drugi dodao da se smirio kakav je bio.

– On je kao čovek na mestu, pomagao je svuda gde je mogao. Smirio se on kakav je bio. Često ga viđamo i sa decom tu po ulici i u dvorištu, prilično se povukao ali ta ljubav ka brzoj vožnji očigledno nikada neće popustiti. Ne znam šta bih vam rekao, ima dosta sličnih njemu ali on je javna ličnost i sve se zna. Mislili smo da će ga sve što je prošao kada je jedva izvukao živu glavu, opametiti ali kratko je to trajalo.

Komšije kažu da im je drago što se vratio u Brestač.

– On je dugo živeo u Beogradu, dok je bio u braku sa Anom Sević. Ona je ovde retko dolazila, ja je nikada video nisam ali kažu da je bila. Posle je jedno vreme živeo i u Novom Sadu, ali eto kuću je ovde napravio. Tu sada živi sa Katarinom i detetom. Ona ga je prilično smirila – kaže baka Borka.

Sa Kaćom je onaj stari

Momci koji Darka poznaju od detinjstva kažu da je sa Katarinom najbolja verzija sebe.

– Ana Sević i on su bili kao rogovi u vreći, posle je došla Marina i nije delovalo da su jedno za drugo. Onda se desila ona Bobak, koja je luckasta kao i on. Kada se vratio Katarini svi smo navijali za tu ljubav. Ona je prava domaćica u kući, a može da isprati njegov tempo života. Uz nju je on opušten i svoj, nema foliranja. Njih dvoje se dobro kapiraju i svi se nadamo da se skrasio. Ima on svoje lutke u glavi i samo je važno da ih drži pod kontrolom i da se mane lošeg društva – kažu oni.

