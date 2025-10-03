Slušaj vest

Veliki broj poznatih pevača i pevačica zapostavili su školovanje zbog svojih karijere u koje su mnogi uplovili jako mladi, ali ne i Milica Jokić koja studira ozbiljan fakultet.

Iako je jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije smatra da je obrazovanje važan deo njenog puta.

Od diplome ne odustaje

Pevačica tvrdi da nikada ne bi zamenila pevanje nekim drugim zanimanjem, ali da joj diploma pruža sigurnost.

– Roditelji su me podržavali od samog početka, upravo su oni otkrili moj talenat za muziku. Bili su mi veliki osnonac u svemu, što je jako bitno. Danas je posebno važno da imaš podršku porodice, pogotovo kada odlučiš da se baviš javnim poslom – rekla je Milica za Grand.

Naime, Jokićeva je student na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i priznaje da je teško uskladiti obaveze na predavanjima sa muzikom, ali je istakla da joj to ne predstavlja veliki probem.

- Ima puno toga što ljudi ne znaju o meni. Uz srednju školu, završila sam i muzičku, danas studiram ekonomiju. Moji roditelji smatraju da pored pevanja treba da imam i fakultet, i ja tako mislim. Nikad se ne zna, ja sam sebe pronašla u muzici, definitivno ću se time baviti, ali opet mislim da je dobro da pored toga imam nešto završeno – zaključila je pevačica.

Raskid

Milica Jokić nedavno je bila u centru pažnje zbog veze sa sinom političara Ivice Dačića, a onda su rešili da stave tačku na dugogodišnju vezu.

Iako su mnogi mislili da slede svadbena zvona, ljubavni par se razišao u miru i bez pompe, a pevačica se posvetila karijeri.

