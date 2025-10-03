Slušaj vest

Dunja Popović se jako dobro sećaju svi verni pratioci muzičkog talent šou-programa "Zvezde Granda" budući da je obeležila nekoliko sezona ovog TV formata, kako vokalnim izvedbama tako i upečatljivim performansima i odevnim kombinacijama.

Sukob sa Marijom

Naime, Dunja se tokom takmičenja veoma trudila oko scenskog nastupa i kostima, što se publici veoma sviđalo, a onda je članica žirija Marija Šerifović žestoko udarila po Dunjinom pevanju u jednoj emisiji i tom prilikom bila je vrlo oštra.

- Nemojte da se za****vamo i da se igramo šarene laže. Svi znaju čemu služe ovakvi kandidati. Jedno je šou, a drugo je pevanje i vi ste šou! - rekla je, između ostalog, Marija, nakon čega je Dunja mahnula rukom i otišla sa scene "Zvezda Granda".

Tada se prvi put dogodilo da neki kandidat svojevoljno napusti takmičenje u sred snimanja emisije.

Gde je Dunja danas

Nakon ovog skandala Dunja je nastavila da se bavi pevanjem. Ona nastupa sa svojim bendom na privatnim proslavama i za sada je snimila jednu svoju pesmu.

Danas izgleda potpuno neprepoznatljivo. Plava kosa ostala je u prološlosti, jer je Dunja danas atraktivna brineta koja se dosta svedenije oblači. Aktivna je na društvenim mrežama, te neretko objavljuje trenutke iz privatnog života.

Ovako izgleda nova scenografija u Zvezdama Granda: