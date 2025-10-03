Slušaj vest

Hrvatska pevačica Nives Zeljković poznata kao Nives Celzijus je bila pravo otkriće mnogima kad se pojavila na muzičkoj sceni. Vrlo provokativna, sigurna u sebe početkom 2000-ih nije bilo muškarca koji za nju nije znao.

U startu pokupila simpatije muškaraca

Iako je bila aktuelna tih godina, njeno prvo pojavljivanje na muzičkom nebu bilo je zapravo 1997. godine i to sa 17 godina. Celzijusovu je prvu otkrio Milovan Ilić Minimaks kod kojeg je gostovala iste godine, a koji je tada radio na TV Palma.

Pevačica se pojavljivala u vrlo smelim izdanjima sa krpicama koje su više otkrivale nego pokrivale, međutim to je bilo na radost publike koja je željno iščekivala njeno pojavljivanje. Mnogi je pamte kao rasnu crnku nalik Amazonkama jer je tada imala crnu kosu i bujne obline. Jedna od retkih koja je bila potpuno prirodna bez ijedne operacije na telu.

Performans iz emisije koji je napravio haos

Jedan od njenih najzapaženijih nastupa na malim ekranima bilo je gostovanje u emisiji Amidži Šou, gde je izvela pesmu "Loša sam".

Naime, Nives je zavodljivo plesala, pokazala sva svoja umeća, te je čak igrala uz pomoć stolice, ali i "pala" na pod. Valjala se, tverkovala, s*nzualno igrala, a performans je mnoge ostavio bez daha. U pantalonama i majici Nives je izvela nikad erotičniji ples.

Podsetimo, ni danas joj ne manjka lepote, te mnogi govore da izgleda odlično za svoje godine.

Nives se i sada provokativno oblači, a njene obline i dalje privlače pažnju.

Nives kao od majke rođena: