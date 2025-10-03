Slušaj vest

Više nego iskreno, glumica Eva Ras priznala je da je među njenim kolegama uvek bilo spletki i smicalica i da joj nisu sva snimanja bila uživanje.

"Nisu me voleli"

- Igrala sam i sa glumcima koji me nisu voleli - rekla je Eva Ras, u podkastu "Ozbiljni razgovori" , pa nastavila: Jedan je mazao usne belim lukom, samo da mi ogadi ulogu u kojoj sam igrala ženu koja ga voli. U to vreme, ništa mi nije smetalo, ceo svet je bio moj. Čak sam predlagala da budem gola u filmu, da bih dočarala ulogu. Nisu razumeli da sam potpuno ušla u lik te žene.

Inače, glumica iza sebe ima tri braka, a nedavno je otkrila da je jednog supruga varala i to mu otvoreno govorila. Kako je istakla glumica, to je normalna stvar jer varaju i muškarci i žene.

1/6 Vidi galeriju Eva Ras Foto: Kurir Televizija

- Nema razlike između muškarca i žene, isto je to... Svima treba ljubavi, nežnosti, pažnje, a kada to u nekom odnosu ili braku nedostaje, logično je da ćemo potražiti na drugom mestu. Varala sam Rasa u braku, ali sam to činila čistog srca i iz ljubavi. Ja sam se zaljubljivala u druge muškarce, volela sam ih. Ne treba vulgarizovati takve odnose i svoditi ih na kombinacije ili afere, kako ljudi vole da kažu. Takvi odnosi su iznad toga - rekla je Eva u emisiji Magazin In.

Treći suprug joj je najveća ljubav

Glumica Eva Ras iza sebe ima tri braka, a jednom prilikom otkrila je da je samo trećeg muža volela.

Već četiri decenije živi bez svog voljenog supruga Radomira Stevića Rasa, čiji prerani odlazak nikad nije prežalila.

Inače, Eva se sa osamnaest godina udala se prvi put, a zbog nedostatka ljubavi, nakon samo dve godine se razvela.

Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom: