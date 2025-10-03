Slušaj vest

Vesna Zmijanac je odlučila da sredi svoj stan u Beogradu, pa je angažovala ekipu profesionalaca. Naime, Zmijančeva je odrešila kesu i angažovala ekipu profesionalaca kako bi joj do detalja opremili stan po feng-šui metodi.

- Vesna već godinama izučava feng-šui, stan joj jeste opremljen po drevnoj kinsekoj disciplini, kao i kuća. Međutim, ima nekih stvari koje joj se u stanu ne poklapaju, jako je teško do detalja sve uskladiti kako bi protok energije bio dobar. Vesna je rešila da, iako se i sama dosta razume, unajmi profesionalce koji će joj pomoći sa rasporedom svih predmeta u stanu. To je jako skupo, takve usluge ne može svako sebi da priušti - kaže izvor blizak pevačici.

- Ko god od Vesninih prijatelja kupi kuću ili stan prvo nju zove da se posavetuje gde šta da stavi, ona uživa u tome. Svojevremeno je išla i na razne seminare, ali sada nema više kada time da se bavi. Ona radi punom parom, kao da je u zenitu slave, čak je ni problemi sa zdravljem ne sprečavaju da uveseljava publiku.

Raj na Bukulji

Inače, folk pevačica Vesna Zmijanac više je na Bukulji nego u Beogradu, a upravo tamo se oporavljala nakon operacije koju je imala.

