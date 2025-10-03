Slušaj vest

Bojana Rajić i njen suprug Branislav Đurđević godinama uspevaju da od javnosti sačuvaju intimu, a ona, iako veoma aktivna na društvenim mrežama, u retkim prilikama objavljuje njihove zajedničke fotografije.

Luksuzni dom na Košutnjaku

Bojana sa sadašnjim suprugom Branislavom i dva sina, Lavom i Vukašinom, živi u luksuznom domu, a na Instagramu često objavljuje fotografije. Porodična oaza smeštena je u jednom od najlepših kutaka u Beogradu, prestižnom Diplomatskom naselju blizu Košutnjaka. Ona često sa mlađim naslednikom Vukašinom uživa na prostranom travnjaku ispred kuće, a na fotografiji koju je podelila vidi se deo kuće - ogromna dnevna soba sva u staklu i nameštaj pretežno u beloj boji.

U domu se može primetiti da je sve veoma luksuzno - od zidova do elegantnih komada nameštaja i vrednih umetničkih dela.

Ako je verovati fotografijama koje najčešće objavljuje, Bojanin omiljeni kutak je biblioteka. I toj prostoriji dala je lični pečat.

Odrekla se imovine nakon razvoda od golmana

Naime, Bojana se 2009. godine udala za golmana Vladimira Stojkovića, a onda je 2013. godine kao bomba odjeknula vest da se njih dvoje razvode. Inače, njih dvoje imaju sina Lava.

- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što Lav i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da Lav ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je detetu uzrasta od tri godine. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam tražila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Lav redovno viđa oca i boravi kod njega - napisala je tada manekenka na svom Fejsbuk nalogu.

