ĆERKA SUZANE MANČIĆ IDE NA MEDENI MESEC! General vodi lepu Teodoru na egzotično putovanje: Uvek je maštala o vojniku, presrećna je!
Starija ćerka Suzane Mančić udala se prošle nedelje za 23 godine starije brigadnog generala Miroslava Talijana, a o njihovoj svadbi se i te kako priča.
Teodora Kunić blistala je na venčanju, a ništa manje vesela nije bila i njena mama Suzana. I dok se otkrivaju novi detalji o zetu Suzane Mančić, prijateljica od Teodore otkriva da ne pamti da je njena drugarica ikada bila ovako srećna.
- Teodoru znam godinama i često je umela da prokomentariše da bi volela da se uda za nekog vojnika. Talijan ju je odmah očarao, još je i general i pravi dasa. Ne kaže se džabe da žene vole oficire. Nikad je nisam videla tako srećnu, a i Suzana je ponosna na mezimicu što je pronašla takvog gospodina. Pametan je, doktor nauka, fino vaspitan, ceni je i poštuje - otkrila je Teodorina prijateljica, pa otkrila njihove planove.
- Znam da planiraju medeni mesec na nekoj egzotičnoj destinaciji, žele da odu u toplije krajeve - zaključila je prijateljica Teodore Kunić.
Suzana o svadbi
Nakon što su se pojavile informacije da je sadašnji zet Suzane Mančić bio u braku sa ćerkom generala Nebojše Pavkovića i da je svadba obavljena isti dan kada se on vratio u Srbiju, pozvali smo voditeljku koja nam je rekla:
- To nije nikakva povezanost, svadbe se zakazuju mnogo unapred, to niko nije mogao da predvidi, rekla je Suzana kratko ne želeći da produbljuje ovu temu, ali se osvrnula na svadbeno veselje.
- Jesam, odmorila sam se. Svadba ko svadba, lepo je bilo, divno je bilo. To nije moja svadba, to je svadba moje ćerke i ja sam poštovala tu njenu želju da se to previše ne eksponira, pa neka tako i ostane.
- Ja vidim da je moja ćerka presrećna, drago mi je našla svoju polovinu. Nisam se mešala u odluke svoje dece, mogu samo da posavetujem. One su odrasle devojke, pametne su, dobro odgojene i mislim da mogu dobro da izaberu, rekla je.
