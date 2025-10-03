PARTNERKA HASANA DUDIĆA KUKA I MOLI NA SAV GLAS! Izgorela joj dva stana, sad menadžerka traži pomoć: U beznađu sam zbog STRUJE
Partnerka Hasana Dudića Nataša Gluhović kuka na sav glas! Ona tvrdi da je pokucala na mnoga vrata, ali uzalud, pa moli da joj se pomogne oko struje.
Nalazi se u beznađu
- Molim da mi se pomogne oko situacije u kojoj se nalazim. Hladno je vreme nemamo struju, ovo je ozbiljna situacija. Ja sam sve svoje obaveze namirila i samo tražim da mi se pomogne jer idu hladni dani. Ne znam kome više da se obratim i šta da učinim? Niko neće da mi pomogne. I ja i Hasan smo u beznađu. Preteško je, a pored svih muka što mi je stan izgireo moram da molim za struju - priča pevačica.
Teško im je
Podsetimo, u požaru u Ustaničkoj ulici 244 a u Beogradu je izgoreo ceo stan, ali je tom prilikom oštećena i Natašina nekretnina. Naime, starija gospođa u čijem stanu je buknuo požar je komšinica Nataše Gluhović, vanbračne partnerke Hasana Dudića.
Teška procedura
Stan estradne menadžerke je takođe uništen, a sve na tom spratu je zapečaćeno. Inače, osim menadžerstva, Nataša se pre nekoliko godina oprobala i kao pevačica.