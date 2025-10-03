Slušaj vest

Partnerka Hasana Dudića Nataša Gluhović kuka na sav glas! Ona tvrdi da je pokucala na mnoga vrata, ali uzalud, pa moli da joj se pomogne oko struje. 

Nalazi se u beznađu

- Molim da mi se pomogne oko situacije u kojoj se nalazim. Hladno je vreme nemamo struju, ovo je ozbiljna situacija. Ja sam sve svoje obaveze namirila i samo tražim da mi se pomogne jer idu hladni dani. Ne znam kome više da se obratim i šta da učinim? Niko neće da mi pomogne. I ja i Hasan smo u beznađu. Preteško je, a pored svih muka što mi je stan izgireo moram da molim za struju - priča pevačica. 

Teško im je

Nataša Gluhović traži da se reši njena situacija sa strujom Foto: Printscren Instagram

 Podsetimo, u požaru u Ustaničkoj ulici 244 a u Beogradu je izgoreo ceo stan, ali je tom prilikom oštećena i Natašina nekretnina.  Naime, starija gospođa u čijem stanu je buknuo požar je komšinica Nataše Gluhović, vanbračne partnerke Hasana Dudića.

Teška procedura

Stan estradne menadžerke je takođe uništen, a sve na tom spratu je zapečaćeno. Inače, osim menadžerstva, Nataša se pre nekoliko godina oprobala i kao pevačica.

Ne propustiteStarsHASAN DUDIĆ MORA NA HITNU OPERACIJU Drama u domu pevača dok mu je sin u rijalitiju: Pronašli su mi to u stomaku...
Hasan Dudić
Rijaliti"ZA NJEGA JE IKONA, UGLEDNA LIČNOST, A ON JE NIŠTA" Hasan Dudić besan, sin mu se svađa u Eliti, a on otkrio šta misli o rijaliti učesnicima: Sačuvaj Bože!
34256.jpg
StarsATINA FERARI TVRDI DA JE LJUBILA I 30 GODINA STARIJEG PEVAČA Nakon detalja o navodnoj ljubavi sa Lukasom otkrila: Bili smo u vezi bez obaveza!
aca atina.jpg
StarsSTAN ESTRANDE MENADŽERKE IZGOREO U USTANIČKOJ: Nataša je u vanbračnoj vezi sa Hasanom Dudićem, a evo s kim je sve sarađivala
Nataša Gluhović i Hasan Dudić nasmejani i srećni