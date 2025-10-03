Nalazi se u beznađu

- Molim da mi se pomogne oko situacije u kojoj se nalazim. Hladno je vreme nemamo struju, ovo je ozbiljna situacija. Ja sam sve svoje obaveze namirila i samo tražim da mi se pomogne jer idu hladni dani. Ne znam kome više da se obratim i šta da učinim? Niko neće da mi pomogne. I ja i Hasan smo u beznađu. Preteško je, a pored svih muka što mi je stan izgireo moram da molim za struju - priča pevačica.