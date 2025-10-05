Slušaj vest

Milici Pavlović jako je tajnstvena kada je u pitanju njen ljubavni život. Na pitanje sedme sile na tu temu obično je odgovarala zagonetnim smeškom, ali je svojevremeno priznala da izdaju ne prašta.

"Samo poverenje nemojte da mi izigrate"

– Kada volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam. Ne znam da li je ta moja crta dobra ili loša, ali takva sam – ističe Milica kojoj nikada nije bio lak posao da nađe ljubav, baš zato što je u onom pravom toliko dobra.

– Svom partneru ću uvek napumpavati ego, uvek ću ga motivisati da bude najbolja verzija sebe, biću mu oslonac i uživaću u tome što on uživa u sebi, ali muškarci generalno imaju problem da to isto uzvrate i zato izbegavaju žene poput mene. Biraju lakši tip žene, da bude lepa i da ćuti, da bude kod kuće. Međutim, meni treba muškarac koji će me podržavati isto koliko i ja njega. Neko s kim ću moći zajedno da stvaram našu imperiju – rekla je tada Milica.

Uzor omladini

Pavlovićeva je iskreno priznala zbog čega treba da bude uzor mladima.

– Ako bi po nečemu trebalo da budem uzor mladima to je moja enormna ljubav prema poslu, veliki rad, veliko poštovanje prema publici koja mi je pružila priliku da se bavim poslom koji volim najviše na svetu.

Sama sam otvarala svoja vrata, nekada sam živela na selu a onda se izborila za svoje mesto u centru svih zbivanja i našla svoje mesto pod suncem. Takođe, primer sam da se ne treba stideti starijih, iako klinci često smatraju da oni nisu slika koja je „u trendu“ za 21. vek, koji podrazumeva digitalizaciju i „Instagram“. Treba da se ponose vrednostima koje mogu da dobiju samo od najstarijih i ujedno najemotivnijih – rekla je jednom Milica.

