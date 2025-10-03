Slušaj vest

Jelena Bačić Alimpić bila je jedno od omiljenih TV lica malih ekrana, a u jednom trenutku je nestala i ostavila svet medija.

Nakon odlaska iz iz voditeljskog posla, posvetila se pisanju, mirnom i porodičnom životu.

Danas je retko možemo videti u javnosti, dok ona uživa u Novom Sadu. Neretko na društvenim mrežama objavljuje trenutke iz porodinog života, a nedavno je pokazala kako izgleda njen dom.

Oaza mira u Novom Sadu

Prostor je odrađen minimalistički, a jasno je da je voditeljka vodila računa o svakom detalju. Ogromna ugaona garnitura krasi dnevnu sobu, a rasveta i osveteljenje je samo poseban segment koji daje pečat ovom kutku stana.

Jelena se u dnevnom boravku može pohvaliti i kaminom, ali i prelepim umetničkim slikama. Bivša voditeljka je pri svojoj dekoraciji spojila nespojivo, te se u određenij delovima stana mogu primetiti srebrni i zlatni detalji.

1/5 Vidi galeriju Dom Jelene Bačić Alimpić Foto: Printscreen

Ako je sudeći po katalozima salona nameštaja u Beogradu, za ovakvu rasvetu Jelena je morala da izdvoji oko 190.000 dinara, dok je samo za stolariju morala da se odrekne minimum 100.000 dinara.

Jelena nije oduvek uživala u luksuzu

U ispovesti za Kurir voditeljka je govorila o detinjstvu, odrastanju, ali i prvim poslovima uz pomoć kojih je zarađivala novac.

Kako bi uspela da zaradi novac koji je izgubila spisateljica je odlučila da se dovija na svaki mogući način.

- Nisam uspela da zaradim novac koji mi je otac dao. Ipak, snašla sam se i počela da radim u firmi koju je držao neki Beograđanin. Otvorio je predstavništvo u Novom Sadu. Švercovala sam pelene, nije me sramota, jer je tada bila strašna inflacija i bilo je jezivo.

1/7 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić nekada Foto: Privatna Arhiva

Sećam se da sam super zarađivala i sve sam pare davala tati, iako je on rekao da ne želi. Shvatila sam da ne bih mogla nikada da živim takvim životom, takvi ljudi prosto nemaju život, celog dana su na poslu, to su ogromne razdaljine od posla do kuće, ljudi koji tako i toliko rade decu vide samo na sat dnevno. Vratila sam se kući - rekla je Jelena Bačić Alimpić.

Sa mužem ne spava u istom krevetu

Sin Marko i ćerka Dunja kruna su jedne ljubavi koja se ni tokom godina nije smanjila.

Ono po čemu bi se brak Jelene Bačić Alimpić mogao izdvojiti jeste to što ona i suprug gotovo od prvog dana ne spavaju zajedno.

Foto: Dragana Udovičić

O tome je književnica pričala u jednoj emisiji.

- Ja spavam u odvojenoj sobi od svog muža iz vrlo tehničkog razloga. Ozbiljnog razloga, moj muž ima slip apneju koju je čak i operisao. Jezivo hrče, pritom se i guši, što je za mene traumatično. A ja pošto sam u klimaksu ne mogu sa spavam i ovako, ni da me maljem udarite po glavi - otkrila je Jelena i dodala:

- Vrlo brzo sam otkrila, nije potrajao taj prvi stadijum. Mislim da je ta bliskost važna, da ti osetiš nečiju toplinu, miris, nečiji dodir, da ujutru kada otvoriš oči ugledaš nekog koga voliš i s kim deliš tu postelju. Mislim da žene koje spavaju sa svojim bračnim partnerima imaju neverovatnu privilegiju.

