Danilo Dača Ikodinović je nakon razvoda od Maje Ognjenović srećan u ljubavi, a kako Kurir saznaje, u pitanju je atraktivna plavuša koju znamo s malih ekrana. Njihova veza je počela dok je Ikodinović još bio u braku s Majom.

Neraskidiva veza

Bivši sportista je, pre nego što se oženio Natašom Bekvalac, bio u braku s misterioznom Anjom, s kojom ima ćerku Andreu. Nakon pevačice, uplovio je u romansu sa sportistkinjom Majom Ognjanović, a sad je i toj ljubavi došao kraj. Međutim, izgleda da Ikodinović ne voli da samuje, pa je, i pre kraha braka sa sportistkinjom, već našao sebi novu ljubav, i to s jednom od voditeljki televizije s nacionalnom frekvencijom. Posebno je zanimljivo to što ovo nije nova partnerka u životu Dače Ikodinovića.

Poznanstvo traje 15 godina

- Čini mi se da su Dača i devojka s kojom je sad neka neraskidiva veza. Oni se znaju skoro 15 godina i tada su bili zajedno. Upoznali su se na nekom snimanju i tada je sve krenulo. Ona je prelepa devojka i mnogo podseća na Natašu. Što je zanimljivije od svega, i ona je Vojvođanka kao i Nataša. Dača i ona su tada, kada su prvi put bili zajedno, imali jako lep odnos, ali i tada je sve bilo tajno. Mogli su tada svi da primete da su zajedno, jer su se pojavljivali u javnosti, pogotovo u Novom Sadu. Kako su se oni u međuvremenu pomirili i kada, ne znam, ali znam da su počeli da se viđaju još pre nego što se razveo od Maje. To bi bio glavni razlog njihovog rastanka - priča naš izvor i dodaje:

- Naravno, Maja je sve to saznala i eto... Ružan kraj svakako. Prosto, neke ljubavi nikad ne prođu, pa su se izgleda strasti nedavno podgrejale između Dače i voditeljke, a sad kad su oboje slobodni, mogu i da priznaju vezu. Ali tu bi onda verovatno isplivalo mnogo štošta, pa su odlučili da, kao i pre više od decenije, svoju ljubav drže u tajnosti. Ona je za romansu s Dačom pričala nekim drugaricama, tako sam i ja čuo. Mislim da će uskoro o njima brujati ceo grad - priča sagovornik Kurira.

Podsetimo, mediji su danima pisali razloge kraha braka Dače i Maje, pa su mnogi navodili da je njihov rastanak usledio nakon što je on odlučio da se preseli u Italiju.