Učesnici prošle sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Nenad Horvat,Lidija Graovac, Almija Krdžalić, Zoran Ružić Ferrari, Elena Milošević, Katarina Dakić i Deni Rončević održali su zajednički nastup u Šapcu, a povod je bio humanitarnog karaktera.

Mladi pevači napravili su odličan provod za prisutne, a skupljen je i deo novca kako bi mali Ognjen bio što bliži predstojećem lečenju.

Atmosfera je bila sjajna, a mlada muzičke nade ispunjavale su želje prisutima.

Zvezde Granda održale humanitarni koncert

Humanitarni koncert koji su održali mladi pevači je za dečaka Ognjena Jerkovića kojem je potrebna pomoć za predstojeće lečenje. Kako piše u objavi na društvenim mrežama, Ognjen je rođen 2017 godine u Beogradu. Peto je najmlađe dete u porodici.

Nažalost tokom porođaja, usled traume koja je doživeo, intubiran je i prebačen na respirator. Zbog povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen a zdravlje trajno narušeno.

Lidija Graovac Izvor: Privatna arhiva