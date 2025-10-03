Slušaj vest

Učesnici prošle sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Nenad Horvat,Lidija Graovac, Almija Krdžalić, Zoran Ružić Ferrari, Elena Milošević, Katarina Dakić i Deni Rončević održali su zajednički nastup u Šapcu, a povod je bio humanitarnog karaktera.

Mladi pevači napravili su odličan provod za prisutne, a skupljen je i deo novca kako bi mali Ognjen bio što bliži predstojećem lečenju.

Atmosfera je bila sjajna, a mlada muzičke nade ispunjavale su želje prisutima. 

Zvezde Granda održale humanitarni koncert Foto: Privatna arhiva

Humanitarni koncert koji su održali mladi pevači je za dečaka Ognjena Jerkovića kojem je potrebna pomoć za predstojeće lečenje. Kako piše u objavi na društvenim mrežama, Ognjen je rođen 2017 godine u Beogradu. Peto je najmlađe dete u porodici.

Nažalost tokom porođaja, usled traume koja je doživeo, intubiran je i prebačen na respirator. Zbog povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen a zdravlje trajno narušeno.

Lidija Graovac Izvor: Privatna arhiva

