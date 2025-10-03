Slušaj vest

Da li je ženama mesto u kuhinji, a muškarcima u radionici, na gradilištu ili za volanom? Da li ta podela zaista još postoji ili je vreme pregazilo stare obrasce?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milica Dugalić, pevačica i Zoran Pejić Peja, voditelj.

Zoran Pejić Peja Foto: Kurir Televizija

Pevačica i voditelj su ubrzo nakon početka razgovora ušli u napetu raspravu o muškim i ženskim ulogama u domaćinstvu, pri čemu je došlo i do povišenih tonova.

Pejić: Kada legnemo u krevet, ko je ko?

Pejićeva ranija izjava da je kuhinja "isključivo za žene" naišla je na oštre kritike, posebno među ženama u Srbiji i regionu.

- Možda će sada mnoge žene da mi zamere, ali kod nas u kući se zna ko je žena, a ko muškarac. Ja se ponosim njom što kuva, svaka joj čast što kuva, time pokazuje da je žena. Kad vidim muškarca u kuhinji i on secka, pa bajo, obuci haljinicu pa kuvaj. Uzmi usisaj, uzmi džoger i briši onda - izjavio je Peja u emisiji na Red TV, a to je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama.

On kaže da je Dugalić tako odgajana da i ona podržava ovou njegovu izjavu, jer po njemu, ona dolazi sa Kosova gde se "zna rad, red i disciplina, kao i dokle sme da ide žena".

Pejić kaže da ne radi kućne poslove i ne smatra da su oni za muškarca, pa smatra i da su se mnogi pogubili u ravnopravnosti između muškaraca i žena:

- Kada legnemo u krevet, ko je ko? Ako sam kuvao ceo dan i nosio kecelju, šta treba da budem u krevetu? - upitao je Pejić.

Milica Dugalić Foto: Kurir Televizija

Dugalić: Više nije vreme kada žena čeka muškarca i pere mu noge

Dugalić kaže da njen muž kuva bolje od nje, pa dok on sprema sarme, ona je ta koja ih uvija.

- Ne slažem se sa tobom. Dolazim iz patrijahalne i konzervativne sredine, iz Kosovske Mitrovice. Vaspitavali su nas drugačije. Znajući kako se baka ponašala prema dedi, i gledajući sebe, mislim da treba da imamo iste obaveze, mi kao žene i vi kao muškarci. Najbolji kuvari na svetu su muškarci. Mogu da prevaspitavam sebe zbog sredine u kojoj se nalazim i više nije paorsko vreme gde žena čeka muža, pere mu noge - kaže Dugalić.

Dugalić kaže da je ženino dete i muškarčevo dete, pa da tako treba da bude i sa šerpom i ostalim poslovima.

- Sa svime se slažem sem sa šerpom. Iako je moja partnerka mlada, ona zna da je šerpa njena obaveza, a novac je moja obaveza, da bi šerpa mogla da se promeni kada nešto zagori - kaže Pejić.

"Ako sam ceo dan nosio kecelju, šta onda mogu da budem u krevetu?" Milica Dugalić i Zoran Pejić Peja na temu muških i ženskih poslova Izvor: Kurir televizija

Na reči Dugalić da žena ne treba da zna, već želi da je šerpa njen posao, Pejić je odgovorio:

- Nakon večeri provedene sa mnom, ona želi da je ceo servis njen! - kaže Pejić.

Dugalić kaže da prava žena sa pravim muškarcem zajedno jede i zajedno sprema sa svojim muškarcem, pakaže i da žene znaju da promene gumu i odvezu kola kod automehaničara.

- Ja noć pre kuhinje pružim ljubav i emociju i onda ona zavoli kuhinju. Svog sina isto vaspitavam, da muškarac treba da bude muškarac. Mi smo mnogo popustili ženama radi ljubavi neke. Ljubav ulazi preko muškarca, hrani me lepo i ja ću te voleti. Pojavljuju se neki muškarci koji liče na žene - kaže Pejić.

