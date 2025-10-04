Darko Lazić je pre dve noći posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša , u policiji je promenio ploču.

- Darko je u četvrtak stigao u policiju negde oko šest sati po podne. Zadržao se prilično dugo, ali nije mu bilo neprijatno. Bio je odlično raspoložen, pričao najnormalnije s policajcima. Međutim, nakon neobaveznog ćaskanja, službena lica su mu skrenula pažnju vezano za vožnju i ponašanje za volanom. Darko je sve vreme klimao glavom, priznao krivicu i tvrdio da će biti obazriviji u svakom segmentu života, ne samo u vožnji. Priznao je krivicu, ali ne znam koja ga kazna očekuje - završava izvor blizak pevaču.

Podsetimo, pevač je prošle nedelje, između srede i četvrtka, imao stravičnu saobraćajnu nesreću, i samo pukom srećom on i njegova žena, kao i vozač autobusa, nisu nastradali. Kako se moglo videti na slikama i snimcima, auto je potpuno unakažen, a i zadnji deo autobusa gotovo da ne postoji nakon nesreće i jačine udarca. Lazić je tada odmah dao izjavu, u kojoj je tvrdio da nije pio, kao i da takva situacija može svakome da se desi, ali kod njega se to dešava skoro pa svake godine. On je dodao da je problem kiša jer je padala, kao i vozač autobusa koji je stajao u zaustavnoj traci. Njegove izjave su mnoge njegove kolege osudile, a niko nije krio da je zabrinut kako za njegovo stanje i vožnju, tako i za stanje drugih učesnika u saobraćaju.