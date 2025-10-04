Ognjen Martinović , doskorašnji bubnjar Seke Aleksić, koji je javno progovorio o incidentu od prošle godine, kad su pevačica i svi članovi njenog benda uhapšeni u Cirihu, zapravo je dečko Sanje Vučić. To se otkrilo kad su njih dvoje bili na svadbi Tee Tairović početkom maja ove godine. Tada je pevačica na društvenim mrežama podelila snimke sa zabave, na kojoj se videlo kako Sanja i Ognjen plešu zagrljeni i da su zaljubljeni do ušiju.



Neće da ćuti

Njihova veza i dalje traje, a kako saznajemo, ljubav je sve jača. Ognjen nije poznat javnosti, ali poslednjih dana je u žiži interesovanja. On se oglasio na društvenim mrežama i objasnio šta se dogodilo kad je švajcarska policija upala u klub u kom je sa ostalim kolegama svirao na Sekinoj tezgi. Odgovornost je prebacio na Seku i njenog supruga i menadžera Veljka Piljikića. Na Instagramu je najpre postavio pitanje "kako li se ovo desilo samo bendu Seke Aleksić", a zatim sam ponudio objašnjenje.

- Tako što je menadžer zakazao svirku u Cirihu kod upitnog gazde, u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vreme pandemije, a koliko sam čuo, i zbog neke gudre. U tu kafanu je menadžment (čitaj: muž Velja) poslao klince muzičare sve zajedno sa Sekanom bez obaveznih radnih dozvola. Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas četiri dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Šengen zonu na dve godine - napisao je Ognjen, pa dodao:

- Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je ceo izbačen i nije dobio nikakvu naknadu. Svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju i verovatno će nam biti teško da dobijamo vize ubuduće, a možemo da očekujemo trkeljisanje na granicama i kad zabrana prođe. Ovo su mediji prećutali iako im je bila dostavljena cela priča, a mene više boli ona stvar da ćutim - napisao je Sanjin dečko.