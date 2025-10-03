Slušaj vest

Milena Plavšić prošla je kroz težak period gubitka supruga Duška, zatim i dobrog prijatelja i kolege Bore Drljače, te

svog sestrića, ali uprkos tome uspela je da ostane jaka i nastavi da se bavi svojom profesijom.

Noseći se s ogromnim bolom usled niza tragedija, koje su je zadesile i na neki način zauvek obeležile, ona se dostojanstveno nosi sa tugom.

Krije veliku tugu

- Trudim se da lepo izgledam pored svih problema, svih bura i oluja, to mi je profesija. Ja sam i ranije imala velike tragedije i velike tuge u porodici, ali kada se profesionalno bavite pevanjem, morate ili da skroz napustite taj posao ili da nastavite

dostojanstveno da ga radite - rekla je tada za Grand i dodala:

- Najteže su mi bile noći i danas su mi najteže noći, kad legnem samo razmišljam. Toliko je toga bilo da uspomene i misli samo

naviru, a najteže je otarasiti se tih crnih misli, to mi je najteže, ali opet moram da budem jaka.

Niz tragedija

Milena je istakla da devedesete godine nikada neće zaboraviti zbog gubitka svojih najmilijih. Pored gubitka supruga, sestrića i brata, suočila se i sa gubitkom bratanca, koji je ubijen na istom mestu gde je poginuo njen brat.

Ovaj niz tragedija je duboko obeležio pevačicu i ostavio neizbrisiv trag u njenom životu.

- 1989. godine u saobraćajnoj nesreći poginuo mi je sestrić, sin moje sestre. Potom je dve godine kasnije moj rođeni brat tragično nastradao. Pregazio ga kamion u ulici gde je živeo, takoreći ispred kuće. Nisam stigla ni da se oporavim od tog šoka i bola, a već sledeće, 1992. godine, 40 dana pre nego što je trebalo da obeležimo godišnjicu bratu, ubijen je njegov sin od 15 godina i to na istom mestu gde je poginuo i moj brat. Ubio ga ja školski drug, druge nacionalnosti. Tada je rat u Bosni već buktao, međuetnički odnosi su bili vrlo napeti. Sud je u presudi zaključio da je to bila dečija igra.

