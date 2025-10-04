Slušaj vest

Danilo Dača Ikodinović i Maja Ognenjović razveli su se nakon osam godina braka, a kako smo već pisali jedan od ključnih razloga za kraj braka je treća osoba. Danilo je u vezi s misterioznom voditeljkom s kojom je već bio pre oko 15 godina, a vezu su obnovili dok je još Ikodinović bio u braku.

Ko je misteriozna voditeljka?

 Atraktivnu plavušu su povezivali s mnogim moćnim muškarcima iz javnog života, iako to nikad nije htela da prizna. Poznato je da je pratila na turneji jednog poznatog muzičara koji je s naših prostora i priznat je u svetu. Kako su tada pisali pojedini mediji, on se na koncertima uvek pojavljivao s njom. Nakon turneje po inostranstvu, voditeljka se pojavila na jednom koncertu tog muzičara u Srbiji, ali tada medijima nije dozvolila da je slikaju, jer je istakla da je došla da podrži prijatelja, a ne da se slika.

Dača Ikodinović i Maja Ognjenović  Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

Međutim, ona tada nije odolela da na svom Fejsbuku ne postavi fotografiju s koncerta. Niko nikad nije potvrdio ljubavnu romansu između muzičara i voditeljke, ali niko je nije ni demantovao.

Pravi razlog

Podsetimo, iako su pre dva dana mediji pisali da je razlog rastanka Ikodinovića s Majom nakon osam godina braka to što je bivši sportista rešio da živi u Italiji, tačnije u Trstu, izgleda da je istina mnogo drugačija. Nikakva preseljenja nisu narušila ovaj odnos, već Dačina nova-stara ljubav s voditeljkom.

