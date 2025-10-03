Slušaj vest

Muzika Saše Matića još jednom je pokazala snagu - koncert 5. decembra u Zagrebačkoj Areni rasprodat je do poslednjeg mesta, pa je zbog ogromnog interesovanja publike zakazan i drugi datum, 7. decembra.

Publika u Zagrebu očigledno je jedva dočekala da uživo čuje najveće hitove jednog od najpopularnijih pevača na Balkanu, a karte su planule brzinom svetlosti.

Saša Matić sprema drugi koncert u Areni Zagreb Foto: Promo

„Kad mi kažu da je prva Arena rasprodata, ja kažem - dobro, ajde da vidimo hoće li i druga. Ako i ona plane, moraću da zovem treću, pa da ostanem u Zagrebu cele zime!“ - našalio se Saša, aludirajući na fantastičan odziv publike.

Ovi koncerti deo su velike regionalne turneje, a samo nekoliko nedelja pre Zagreba, Matić će 15. novembra nastupiti u Novom Sadu, u dvorani Spens, gde ga takođe očekuje rasprodana sala i veče puno emocija i najvećih hitova.

Publika će imati priliku da uživa u pesmama poput „Kralj izgubljenih stvari“, „Nađi novu ljubav“, „Ruzmarin“, ali i u delovima novog albuma koji Saša priprema u saradnji sa Telekomom Srbije.

Sudeći po trenutnom interesovanju, pred Sašom Matićem je zima prepuna spektakularnih nastupa i večeri za pamćenje.

Kurir.rs