Lidija Vukićević napravila je pravi dar-mar u emisiji "Pusti brigu" koja će u nedelj od 16 časova biti emitovana na Kurir televiziji. Tom prilikom glumica se prvi put upoznala sa Dadom Topićem koji je davne 197.godine otpevao numeru "Ja hoću život" iz hit serije "Bolji život". Rok legenda i nekadašnji frontmen grupe Time oduševio se kada je upoznao Lidiju, pa su u nedeljnom popodnevu razmenili iskustva i uspmene koje će gledaoci premijerno imati prilku da pogledaju drugog dana vikenda.

Topić je objasnio kako je došlo do saradnje:

- Sasvim slučajno sam u to uleteo. Meni je bilo rečeno da treba da snimim špicu za radio emisiju. Pozvao me je klinac iz Korni grupe i

ja sam to snimio. Tek posle sam shvatio da sam, ni kriv, ni dužan, kao stranac uleteo pesmom u seriju koja će doživeti takvu popularnost. Interesantno je da, kakva god da je, i dalje ima neku svoju težinu i poruku i ljudi je vole”,ispričao je Topić.

Lidija je blistala u crvenoj haljini, a posle emisije je pohvalila celu ekipu:

- Verujte mi da skoro nisam bila u lepšoj emisiji. Tako sam se lepo provela. Uživala sam i ponovo bih došla. Ljiljana, vi ste tako divni i profesionalni. Obožavam sa vama da vodim inervju a ovaj razgovor ću zauvek pamtiti - rekla je zadovoljna glumica.

Ruška Jakić je takođe briljirala svojim komentarima i stavovima koji će se dugo prepričavati. Ona je otkrila tajnu svoje mudrosti i dugogodinje istrajnosti na malim ekranima.

Šarmantni voditeljski par, koji čine Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, oslobodiće vas briga svake nedelje od 16.00 časova. Sjajni gosti, dobra zabava, mnogo pesme i muzike i odličan nedeljni ručak, koji za vas priprema vrhunski kuvar.Uz orketsar Ace Jankovića nedeljno popodne će uneti radost i pozitivnu atmosferu u dmu svakog gledaoca.