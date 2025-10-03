Slušaj vest

Indira Indi Aradinović objavila je video iz kuće jedne porodice kojoj je pomogla humanitarna fondacija, a zatim je usledio njen komentar koji su mnogi osudili.

Naime, pevačica revoltirana reportažom koju je uradila fondacija u kojoj su prikazani teški uslovi u kojima odrastaju maloletna deca, objavila je na Instagramu poruku kritikujući roditelje ove dece zbog neuslova u kojima žive.

- Poručila bih ovim sebičnim, nedovoljno empatičnim ljudima sa posebnim potrebama, očevima i majkama, sledeće. Ako već imate potrebu da se je*ete, ne množite se! Ovakav život deci nije potreban zbog vašeg bednog se*sa. Kupite kondome dok ne budete sposobni da usrećite i osposobite dete za normalan život - napisala je Indi Aradinović u objavi.

Razvela se posle 5 meseci

Pevačica Indira Aradinović (38) poznatija kao Indi 2022. godine se udala za biznismena iz danske, a samo pet meseci nakon sklopljenog braka ona je stavila tačku na taj odnos.

Aradinovićeva je tada na mrežama objavila da se razvela i tom prilikom otkrila da ljubav nije ni bila prava.

- 1. mart, od danas sam zvanično i ja potpisala razvod. Ostavila prošlost iza sebe. To ne znači da naša ljubav nije bila prava i velika, samo je moj bivši muž iskrivio i umanjio tu ljubav onog dana kada je potpisao razvod 27. decembra. Na datum kada smo se i prvi put poljubili (27.07.). Slagao je nas sve tog dana, matičara, kumove i sebe da će u dobru i zlu biti pored mene (10.10.) - napisala je Indi tada.

