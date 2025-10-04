Slušaj vest

Na jučerašnji dan pre tačno 25 godina Čedomir Jovanović je prvi put poljubio svoju bivšu suprugu Jelenu Jovanović. Političar je tu uspomenu podelio na društvenim mrežama. On je objavio zajedničku fotografiju kako su zagrljeni dok su bili zaljubljeni i srećni zajedno.

Uspomena

Foto: Printscreen/Instagram

"I sve je bilo kao što sam rekao, samo ono što zajedno poželimo #25" napisao je Čeda u opisu fotografije.

Ostao je sam

1/5 Vidi galeriju Čeda i Jelena Jovanović stavili tačku na svoju ljubav Foto: Instagram Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Upoznavanje

Pre dve godine Jovanović je gostovao u emisiji "Sceniranje" gde je otkrio kako je upoznao svoju lepšu polovinu od koje se u februaru ove godine razveo.

- Bilo je pitanje šta misliš o sebi, a ona je odgovarala: da sam lepa, zanimljiva, bezobrazna... Radila bih u stranci sve da nađem nekog ko mi se sviđa... Ona se zezala, a taj formular su dali meni, da sam došao kasnije oni bi ga bacili. Već na prvom sastanku stranke sam znao ko je ta devojka - pričao je Jovanović i dodao:

- Sedela je tačno ispred mene, ja sam stajao za pultom, a ona me gleda. Ja pitam da li ima neko da pita nešto, svako je rekao svoje i ja na kraju nju pitam: "A ti, Jelena, je l' imaš nešto da pitaš?". Ona mi je posle rekla da sam je tu kupio za ceo život. Posle par dana mi je bilo jasno da je posebna. Sve je bilo veoma komplikovano tada, nije mi padalo na pamet da se muvam sa njom, pa da je otkačim, nisam želeo da je upropastim koliko mi je bila važna - kazao je tada Čeda.

Podneo zahtev za razvod

Njih dvoje važili su za jedan od najskladnijih parova, međutim kada je prošle godine odjeknula vest da je među supružnicima došlo do ozbiljnijeg sukoba, mnogi su ostali iznenađeni. Partneri koji iz braka imaju četvoro dece uspeli su da prevaziđu sve izazove i nesuglasice, sve do februara ove godine kada je Jovanović podneo zahtev za razvod braka.

Ljubavi je kumovala supruga pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, Ružica koja je u Jeleni prepoznala pravu ženu za Čedu, još dok je ona bila devojčica. Kako je došlo do njihovog poznanstva političar je detaljnije ispričao jednom prilikom:

- Jelenini roditelji bili su vrlo bliski sa Zoranom i Ružicom Đinđić. Kada je Jelena imala 13‒14 godina, Ružica je imala običaj da mi, kada se sretnemo, kaže da treba da je upoznam i da će ona za koju godinu biti super devojka. Govorila mi je: "Nemoj da gubiš vreme sa tim tvojim curama po Beogradu". Jelena je osam godina mlađa od mene. Pre nego što je došlo do fatalnog susreta nekoliko puta smo se sreli u stranci, ništa posebno. Posle preuzimanja izbornog štaba Demokratske stranke odlučio sam da podmladim stranku, a među dve stotine mladića i devojaka, koji su popunili formular, nalazilo se i Jelenino ime-ispričao je svojevremeno Čeda.