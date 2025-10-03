Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević progovorio je o svom detinjstvu, ali i o emotivnom životu i odnosu sa ćerkom njegove izabranice Zorane Tasovac.

Muzičke zvezde dolaze u njegov restoran

U komšiluku Saše Kovačevića žive brojne javne ličnosti, a pevač otkriva koliko zapravo uspevaju da se vide i druže.

- Nadica Ademov je svaki dan kod nas u restoranu, a i ostale kolege. Družimo se, ne mogu da kažem da sedimo privatno i pijemo kafe danonoćno, jer svako od nas ima svoj ritam i vreme kada je slobodan. Srećemo se u naletima i naravno da se tada podržavamo, ali da se konkretno dogovaramo za ručak ili piće, to je ređe - rekao je Kovačević, pa se dotakao i svoje koleginice Milice Todorović koja je u blagoslovenom stanju:

1/4 Vidi galeriju Pop pevač i miljenik nežnijeg pola, Saša Kovačević, sinoć je nadmašio sva očekivanja! Foto: Goran Ninkovic

- Čuli se jesmo, naravno da sam joj poželeo sve najlepše jer će se ostvariti u najlepšoj ulozi, znam da je to željno iščekivala i eto sad prilike da nas sve obraduje sa jednim malim bebaćem i da će tada biti još češće ovde.

O detinjstvu

Saša je evocirao uspomene iz detinjstva ističući da je od malih nogu uvek bio vedar i nasmejan, te da je između njega i brata uvek vladala sloga.

- Imamo sreću da nas je otac kao male snimao kamerom, a tada je ona koštala kao auto. Dugujemo zahvalnost ocu jer imamo taj materijal i baš sam nedavno gledao sve, uspomene su se evocirale. Vidim da sam bio nasmejan na svakom snimku, a tako je i danas trudim se da budem nasmejan celog života. Da li sam bio nestašan? Pa verovatno u kasnijim, adolescentskim godinama da, ali ne ništa što bi remetilo moje roditelje. Sa 16 godina sam počeo da radim, profesionalno zarađujem svoj dinar, smatram da sam sa svojih 16 godina već bio odgovoran. Detinjstvo mi je u najlepšem sećanju - rekao je on i dodajući da su roditelji strahovali da zbog muzike ne krene stranputicom:

- Roditelji su se plašili da neću upisati Akademiju, njima je to bio prioritet, da me ne povuče kafana, jer je sve ovo jedna velika kafana, bez obzira gde ga radili. Imali su tu dozu nesigurnosti da li će me alkohol ili neki drugi put poneti. Imao sam tu sreću da su roditelji išli sa mnom na nastupe. Ja sam već sa 14 bio spreman da pevam, smatram da sam već tada bio zreo, iako to u ovom smislu deluje kao neko derište, jako sam bio posvećen. Bez obzira što su me pustili sa 16 da radim, opravdao sam sva njihova očekivanja, i brat i ja smo upisali i završili Akademiju.

1/6 Vidi galeriju saša kovačević nekad Foto: Printscreen, Pritnscreen

Brat mu je najveća podrška, rade zajedno i kako kaže, među njima nikada nije bilo nesuglasica.

- U muzičkom smislu se poprilično slažemo iako njemu nekad prepuštam da bude glas razuma za neke stvari, da on preseče. Nismo mi od tih braća koja se svađaju. I kad sam gledao te snimke kad smo bili mali, vidi se da smo srećni, da nema zavisti, ljubomore, jer je specifično kada imaš starijeg brata, ti si uvek klinac, ali ovde ne. Od najmlađih dana je to kod nas bilo dobro usmereno, valjda i zbog vaspitanja roditelja da se volimo najviše, i meni je drago što ga imam kroz čitav život i što mi je velika podrška u svemu.

Iskru osećam kao svoju ćerku

Saša je progovorio i o odnosu sa ćerkom njegove nežnije polovine Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme i da imaju brojne teme za razgovor.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

Pevač kaže da je tokom karijere imao brojne uspone i padove, a publiku bi voleo da obraduje koncertom:

- Postojim na sceni preko 20 godina, u svojoj karijeri sam imao i uspone i padove, i kad sam imao padove, uopšte ne bežim od toga koliko sam karata imao - rekao je Saša, pa priznao da bi voleo da publici priredi koncert u Sava centru:

- Voleo bih da bude. Nadam se da ćemo krajem godine ili početkom naredne obradovati beogradsku publiku, mislim da je stvarno vreme. Želeo sam sad za letnji period da izbacim pet novih pesama, ali ne znam kad. Ovog leta smo baš dosta radili i bukvalno budem dva dana u Beogradu i ta dva dana koristim za spavanje.

Saša je dao svoj sud o novom pravcu muzike, a o svemu što je pričao detaljnije saznajte u video prilogu koji je u opisu teksta.

Kurir.rs/Blic

Saša Kovačević izjava: