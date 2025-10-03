Slušaj vest

Anđela Đuričić se pre tri dana spakovala i napustila Gastozov stan. Ova situacija podstakla je brojne komentare da je njihovoj ljubavi došao kraj, s obzirom na to da su odlučili da više ne žive zajedno. Ipak, samo nekoliko dana kasnije, usledio je iznenadni preokret.

Nedavno se pojavila informacija da su njih dvoje zvanično raskinuli, a sada su oni otkrili istinu jednom objavom.

Naime, Gastoz je sada objavio fotografiju sa Anđelom, a njih dvoje su zajedno pozirali u liftu i tako otkrio da je kod njih sve u redu.

"Vogue living" kratko je opisao ovu scenu.

Neki su komentarisali da je sve ovo bilo samo zarad marketinga i da par nikada nije ni raskinuo.

Podigla pare od Zadruge 8 Elite

Anđela Đuričić važila je za jednog od glavnih favorita u "Eliti 8", a u finalnoj večeri osvojila je drugo mesto i nagradu od 50.000 evra. Ona je nedavno zajedno sa Gastozom boravila u Crnoj Gori, gde je redovno objavljivala snimke iz provoda.

