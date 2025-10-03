Slušaj vest

Žiri "Zvezda Granda" već se uveliko sukobi oko mišljenja kada su takmičari u pitanju, te su tako Dragan Kojić Keba i Đorđe David imali žustru svađu pred kamerama, tako da su ostali članovi žirija morali da ih smiruju.

Sve je počelo tokom glasanja i komentarisanja kandidata, kada je Đorđu nije dopao Kebin stav, pa je poručio:

- Pusti ove prazne priče. Ovde niko nije pozvan da bi ti rekao da one imaju prazne priče. Daj, budi ozbiljan.

Na njegove reči nadovezala se i Snežana Đurišić, koja je dobacila:

- Ne, Kebo, stvarno si preterao.

Ipak, Keba nije želeo da se povuče i odlučno je branio svoje stavove, što je dodatno iznerviralo Đorđa Davida.

- Izvini se, budi čovek pa se izvini - rekao je roker, ali je Keba ostao pri svom stavu.

- Izvini se ti ženama - odgovorio mu je Kojić.

Dok su se strasti među kolegama rasplamsavale, Dara Bubamara je sve posmatrala sa osmehom, ističući da joj je čitava situacija bila smešna.

- Meni je ovo takva limunada, kunem ti se. Ja sam šokirana – rekla je Dara, dok je Ceca Ražnatović podržavala tvrdeći da su mnoge kolege prelazile granicu.

- Ovde su takve uvrede padale da ovo što priča Keba je benigno, tako da ne dramite više - zaključila je Ceca.

Da li se Sanja Kužet vraća u "Zvezde Granda"

Sanja Kužet je govorila o planovima za budućnost, osvrćući se na Zvezde Granda koje je vodila pre nego što je otišla na trudničko.

- Emocije su pomešane, presrećna sam. Mene ovde ispunjavaju ljudi i uspomene, volim da popričam sa kolegama. Bude se emocije, guramo dalje, borimo se sa nedaćama koje nas sputavaju ponekad. Fali mi scena, fali mi taj osećaj, ja obožavam svoj posao. Biće prilike da ponovo budem ispred reflektora, još uvek uživam u trećem sinu, imam dovoljno vremena da se posvetim svim stvarima koje želim. Reflektori će malo sačekati - rekla je ona za Blic.

