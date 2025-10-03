Slušaj vest

Mlada muzička zvezda nastupila je sinoć u Sofiji u jednom prestižnom lokalu, a menadžment čuvenog hotela u kome odsedaju svetske poznate face iznadio je Teu nesvakidašnjim poklonom!

Tea Tairović održala je sinoć u Bugarskoj spektakularan nastup, za koji se tražila ulaznica više! Druženje sa publikom u Sofiji bilo je kao i svaki put fenomenalno, pa je pevačica odlučila da produži svoj nastup na oduševljenje prisutnih!

Mlada muzička zvezda nastupila je sinoć u Sofiji u jednom prestižnom lokalu, a menadžment čuvenog hotela u kome odsedaju svetske poznate face iznadio je Teu nesvakidašnjim poklonom Foto: Privatna arhiva

Nije tajna da je Tea jedna od omiljenih muzičkih zvezda u Bugarskoj poslednjih nekoliko godina, a dokaz tome je i iznenađenje koje je ju sačekalo u prestižnom hotelu u Sofiji u kojem je odsela! Naime u hotelu se nalazi staza slavnih sa zvezdama u kojima su ispisana imena svih onih koji su boravili u ovom hotelu, a koji zbog svetske slave i popularnosti zavređuju da imaju svoju zvezdu poput onih koje se nalaze u Holivudu. Među njima su: Bil Klinton, Džejson Stejtam, Fede Le Grand, Majkl Morone, Robi Vilijams i mnogi drugi...

Tako je pored brojnih holivudskih zvezda, slavnih muzičara, pa čak i jednog predsednika i Tea dobila svoju zvezdu sa imenom!

- Iskreno sam se obradovala ovom gestu i to je tako jedan znak pažnje koji vas prosto ostavi bez reči! Uvek se rado vraćam u Bugarsku jer uzivam u druženju sa tamošnjom publikom! Uvek je jedna posebna i moćna energija! Radujem se sledecem susretu - rekla je kratko Tea.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica je ove godine oborila sve rekorde kada su nastupi u pitanju, a nedavno je otkrila da pred kraj godine za svoju publiku sprema nastavak albuma Aska 2 na kojem uveliko radi!

