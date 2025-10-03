Slušaj vest

Bora Santana i Milica Kemez danas su se zvanično pred sudom razveli.

Bora je danas tokom dana napustio Elitu 9, kako bi otišao na zakazano ročište. Nakon što je izašao iz suda imao je širok osmeh na licu, a zatim je otvorio šampanjac kako bi proslavio što je slobodan.

Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

Sa druge strane Milica Kemez se oglasila na Instagramu, gde je podelila jedan citat.

- Zapamti, dijamant je samo komad uglja koji je dobro podneo pritisak - objavila je ona na privatnom profilu.

Bora otkrio sav prljav veš

Bora Santana Foto: Boba Nikolić

- Ona je poslala zajedničkog advokata i on je meni rekao: ''Ona ne želi da dođe da je medij snimaju'' kao da dolazi Lepa Brena - rekao je Bora.

- Pa do nedavno ste se prepucavali javno, a sada neće da se pojavi - rekao je Darko.

- Ja sam čuo da joj brani partner da dođe, a objaviće ko joj je partner kada se razvede. Ona se samo odjednom promenila, a govorila je da želi da budemo super. Ona je tražila razmeštaj i da ne radimo zajedno u emisiji. Mi se nismo razveli jer sudija nije tu došao, - rekao je Bora.

- Bio je cirkus u rehabu sa Filipom Đukićem i kad je bila na p*rno sajtovima, a trebamo da pričamo kako su mi ljudi javljali da joj kupuju haljine. Stavljajte njene stare slike iz ''Zadruge 3'' kad je izgledala kao Roberto Karles nemojte ove nove. Najbolje bi bilo da stavite slike iz hotela gde je bila s bokserom. Ja imam kontakte i čujem sve - rekao je Bora.

