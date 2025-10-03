Slušaj vest

Jutros se u pojedinim delovima Srbije zabeleo sneg po prvi put nakon letnjih vrućina, a mnoge javne ličnosti se tome nisu nadali, te su ostali "zavejani".

Upravo to se dogodilo i pevačici Sandri Čaprić koja je na društvenoj mreži otkrila delić zimske idile u kojoj se preko noći našla.

Ipak, kako ju je sneg iznenadio, folkerka je otkrila da je ipak u nezahvalnoj situaciji.

Sandra Čaprić zavejana
Sandra Čaprić zavejana Foto: Printscreen Instagram

"Zimska idila i letnje gume", napisala je Čaprićeva uz video na kome se vidi kako je dvorište porodične kuće potpuno zavejano.

Pevačica je podelila i upozorenje koje su dobili stanovnici ovog kraja:

"Sneg koji je tokom noći zavejao ivanjički kraj doneo je ozbiljne probleme stanovnicima ove optine. U višim planinskim predelima napadalo je oko 30 cm snega, pa je zbog poslednica nevremena proglašena vanredna situacija".

Dečku se nije sviđalo što se bavi pevanjem

Inače, Sandra je šokirala javnost pričom o tome kako je prevarila dečka, nakon čega mu se više nije javljala ni na koji način.

Sandra Čaprić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Nije voleo da ja pevam, nije je upoznao mene kao pevačicu i zaljubio se u mene takvu. Oni svi kad osvoje trofej oni hoće da ga menjaju. Ja sam završila sve to, prevarila sam ga, saznala neke stvari koje su me pogodile. Sela sam na avion, otišla na Tajland, blokirala sam ga i tu se sve završilo. To je bilo pre pet godina - rekla je Sandra bez dlake na jeziku, a njena iskrena ispovest šokirala je mnoge.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPEVAČICE ZARATILE ZBOG LOVE! Haos na estradnoj sceni, pljušte uvrede: Spodobo, nisam krala bakšiš...
asdassa.jpg
StarsJOŠ JEDAN LOPOVLUK OTKRIVEN! Čaprićki zabranjen ulazak u Australiju jer je opelješila čoveka za 30.000 evra
Sandra Čaprić
StarsLOPUŽA DRUGI PUT UHVAĆENA NA DELU! Sandra Čaprić kolegama krala bakšiš, ova pevačica SVE videla! Nataša: Gledala sam kako novac gura u Guess torbu
20240401-10-29-21sandra-capric-official--sandracapric.official--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"SELA SAM NA AVION I BLOKIRALA GA!" Pevačica raskinula sa dečkom tako što ga je prevarila i otišla na Tajland: Osveta se služi hladna!
20240401-10-29-21sandra-capric-official--sandracapric.official--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"SAMOHRANA SAM MAJKA, OTAC JE NEPOZNAT SVIMA VAMA..." Veliko priznanje naše pevačice šokiralo javnost: Sin nosi moje prezime, taj gospodin ako bude zaslužio...
sandra-cap-2.jpg
StarsPEVAČICA PRE TRUDNOĆE OSTALA NEPOKORETNA! Otkrila sve potresne detalje i šokirala čitavu javnost: Jako teško mi pada...
sandra-capric.jpg

 Sandra Čaprić krade minđuše:

Sandra Čaprić krade minđuše Izvor: Privatna arhiva