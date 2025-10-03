Slušaj vest

Jutros se u pojedinim delovima Srbije zabeleo sneg po prvi put nakon letnjih vrućina, a mnoge javne ličnosti se tome nisu nadali, te su ostali "zavejani".

Upravo to se dogodilo i pevačici Sandri Čaprić koja je na društvenoj mreži otkrila delić zimske idile u kojoj se preko noći našla.

Ipak, kako ju je sneg iznenadio, folkerka je otkrila da je ipak u nezahvalnoj situaciji.

"Zimska idila i letnje gume", napisala je Čaprićeva uz video na kome se vidi kako je dvorište porodične kuće potpuno zavejano.

Pevačica je podelila i upozorenje koje su dobili stanovnici ovog kraja:

"Sneg koji je tokom noći zavejao ivanjički kraj doneo je ozbiljne probleme stanovnicima ove optine. U višim planinskim predelima napadalo je oko 30 cm snega, pa je zbog poslednica nevremena proglašena vanredna situacija".

Dečku se nije sviđalo što se bavi pevanjem

Inače, Sandra je šokirala javnost pričom o tome kako je prevarila dečka, nakon čega mu se više nije javljala ni na koji način.

- Nije voleo da ja pevam, nije je upoznao mene kao pevačicu i zaljubio se u mene takvu. Oni svi kad osvoje trofej oni hoće da ga menjaju. Ja sam završila sve to, prevarila sam ga, saznala neke stvari koje su me pogodile. Sela sam na avion, otišla na Tajland, blokirala sam ga i tu se sve završilo. To je bilo pre pet godina - rekla je Sandra bez dlake na jeziku, a njena iskrena ispovest šokirala je mnoge.

