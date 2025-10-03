Slušaj vest

Turbulentan odnos Kristijana Golubovića i njegove partnerke Kristine Spalević neprestano intrigira javnost.

Posle njihovog javnog prepucavanja i iznošenja "prljavog veša" pa i Kristininog napuštanja doma sa decom, par je ponovo odlučio da sebi da šansu te su izgladili odnos.

Kristina je gostujući u Magazin in emisiji otkrila zbog čega su u prethodnom periodu povukli takav potez te poslala poruku ženama:

- On je otišao u podkast, naravno muški povređeni ego, svašta se tamo nalupetarao, baš se nalupetarao. Izvinio se, mislim ja od toga nemam ništa...ali aj, iskreno je. Ja sam odgovorila na to onako impulsivno i rekla baš svašta, svašta. Iznela sam prljav veš .

- Kad posmatraš sad sve iz ove glave, iz ove duše....šta bi rekla - pitala ju je voditeljka.

- Rekla bih ženama da svakako...Ja sam u svojoj ljubavi, u svojoj deci našla još jednu šansu za naš odnos i moram da kažem da mi se baš čini da idemo u jednom apsolutno novom pravcu u životu, jer ja znam da Kristijan ne može da se promeni na pet dana svoj temperament mešutim, sad vidimo nešto drugo, drugčije funkcionišemo sa decom hvala Bogu, mada ja smatram da je on fenomen i ne smatram da žene treba da se usušuju na ovo što ja radim - rekla je ona.

Sad želi da joj se dokaže

– Zamerao sam joj sitnice po kući, od običnih rasprava pravili smo ozbiljne svađe. Nikada nismo imali problem oko važnih stvari, već oko gluposti, a to ume da ode predaleko. Sada sam u fazi kada želim da joj dokažem da mogu više i bolje nego pre. Zna ona da je volim i da sam dobar muž i otac kada se potrudim – izjavio je Kristijan.

Otkrio je i da bi voleo da Kristinu odvede pred oltar i da planiraju još dece.

– Za njen rođendan smo se nadali da će biti treća ćerkica. Iskreno, voleo bih da imamo i ćerku i da tu stanemo. Ali, mislim da bi ponovo bio sin, jer je Kristina jaka žena kojoj je Bog namenio sinove da je čuvaju – rekao je on.