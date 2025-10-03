Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović otkrila je da se ugojila 10 kilograma, ali da se oseća predivno u svojoj koži. Ona je otvoreno govorila o trenutnom izgledu, ljubavnom planu, a dotakla se i priče o Baki Prasetu i Luksu.

Ugojila se 10 kilograma

Edita ne krije da je nabacila nekoliko kilograma, a kaže da joj nije potrebno da i drugi to kažu, jer sama vidi svoje telo.

- Svi pozitivno komentarišu što sam se ugojila, za mene je iznenađenje, a drugima je super. Nikada nisam imala 10 kilograma viška, sve je otišlo u gu*icu, stomak, noge i malo u grudi. Vidim ja to ne mora niko da mi kaže da se vidi ali mislim da ću ostati na ovoj kilaži - rekla je pevačica.

Ona ne krije da je dobra kuvarica i da zna svašta da spremi.

- Kuvarica sam top, znam da savijem sarmu i sve. Imam 32 godine, a spremam hranu od 17. Ozbiljan sam kuvar samo nemam kome da kuvam. Sebi spremam zdravu klot hranu, a za druge spremam drugačije sa začinima - priznaje ona i kaže da mnogi ljudi ne znaju dosta o njoj.

- Volim da sviram bunjeve i idem na plivanje, ali nisam to provomovisala u javnosti.

Moji bivši momci su uporni

Ona je otkrila i da su joj bivši momci toliko uporni, da gotovo da ne prestaju da joj se javljaju.

- Ne da su uporni, uporniji su moji bivši nego moljci, a oni su godinu dana tu i nakon deset deratizacija su tu i dalje. Ali šalu na stranu, značenje moljaca, koji su leptiri, to je kao da te štite preci ili anđeli, neki ljudi koji nisu živi. Ja verujem u te stvari. A što se bivših tiče, ono što je iza ostaje tamo jer ima razloga zašto je tamo - otkrila je Edita.

"Odlepila sam zbog Bake Praseta i Luksa"

Baka Prase i njegov kolega Luka Bojović, poznatiji kao Luks, ozbiljno su se sukobili, a u sve su umešali Editu Aradinović. Ona sad tvrdi da je ogorčena zbog toga.

- Odlepila sam i ne bih pridavala značaju zato što sam ni kriva ni dužna upletena. To je ta moja dobrota i pristup što hoću da budem dobra i zbog čega da dajem na značaju i pažnji kada bi to neko iskoristio i šutnuo, i kao šta je bilo pa ništa nije bilo, koga briga a ja ostala oštećena. Oni imaju neke svoje priče i problem sa egom, gledajući i jednu i drugu stanu, neću da se mešam, stvarno.

Iako su joj se izvinili, tvrdi da ipak nema ništa od toga.

- Ostali su trag i mrlja ili sumnja. Prvo Luks je dobar momak ali nije moj tip muškarca, sve je super ali dajte ne bih sebe dovodila u situaciju. A svašta se dešava, svuda neki blud i nemoral i kome ti da objasniš - kaže pevačica.

