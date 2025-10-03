Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović po prvi put je otkrila detalje sukoba koji je pre mnogo godina eskalirao između njene majke Mire Veličković i supruga Željka Ražnatovića Arkana.

- Jednom mi majka došla u goste. Ja spavam, jedan popodne. Kad neko me budi, pogledam i vidim da je ona. Kaže: ''Diži se momentalno iz kreveta''. Ja kažem: ''Šta je, bre, bilo? Što me budiš'', a ona kaže: ''Muž ti dolazi s posla, ručak postavljen, ti još spavaš''. Ja kažem: ''Što da me bude sramota, šta je s tobom, ženo? Ne naređuješ mi više'' - prisetila se Ceca Ražnatović, pa otkrila da je na primedbe njene majke Arkan oštro regaovao.

1/9 Vidi galeriju Arkan i Ceca Foto: Preentscreen/Youtube, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, EPA

- Kaže moj muž: ''Miro, to je sad moja žena, nemaš ti više nikakvih ingerencija nad njom. Neka spava koliko god želi i hoće. Meni treba srećna i zadovoljna žena''. Pa gde takvog da nađem više - završila je priču Ražnatovićeva izlaganje za Blic.

Majka je bila jako stroga

Ceca i njena sestra Lidija odrasle su u Žitorađi u toplini porodičnog doma, a pevačica je jednom prilikom otkrila da im je majka bila i te kako stroga.

- Vrlo smo strogo vaspitavane, tačno se znalo šta je za devojke, šta za dečake. Sećam se, leto, dan dugačak, a mi već šiparice, izlazi se tek u deset uveče iako se sve završava u ponoć, a mama sestri i meni kaže: "Možete da izađete u devet, i kad pomislim da ste tamo, da ste već ovde. Ako vam se ne sviđa, meni je još bolje, ostanite kod kuće" - evocirala je uspomene Ceca svojevremeno i dodala:

1/10 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Boba Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

- Još društvo nije ni izašlo, mi moramo da se vratimo kući. Beži bre, jedva sam čekala da se udam da imam slobodu kretanja.

Ceca operisala nos

Ceca Ražnatović sveže je operisana. Pevačica je, kako kažu korisnici društvenih mreža, nedavno operisala nos. To su zaključili po skorašnjem gostovanju pevačice u jednoj emisiji, ali i po fotografijama iz prošlosti, tačnije od pre oko dve godine. Razlike su uočljive.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: