Katarina Bogićević (27) proslavila se ulogom u seriji "Folk" nakon čega je zapostavila glumačku karijeru i posvetila se pevanju, a sada je saopštila da je donela neočekivanu odluku da ostavi sve iza sebe i napusti Srbiju.

Katarina je napisala da će pred svoj 28. rođendan napraviti velike promene i početi novi život, a gde će se preseliti još uvek nije odlučila.

- Napuštam Srbiju. Napuštam Beograd. Napuštam Balkan. Nakon toliko godina pokušaja da zablistam - TV emisije, gluma, audicije, beskrajna vreva, shvatila sam da je energija ovde teška, toksična i zagušljiva. Industrija deluje kao igra preživljavanja: koga poznaješ, sa kim flertuješ, kim manipulišeš... ako nisi folk pevač ili nju ejdž muzika bez duše, jedva te se vidi. Više ne mogu tamo da rastem. Moja duša, moja kreativnost, moja svest, to ne odgovara ovde. Zato koračam u nepoznato. Još uvek ne znam gde ću ići, u koju zemlju, grad. Ne znam kako će izgledati sledeće poglavlje. Ali znam da želim mesto gde mogu da nastavim da pevam, izvodim kabaree, upoznajem nove muzičare, stvaram, učim, rastem, radionice zvučnog isceljenja i vežbi disanja i okružim se ljubaznim, ambicioznim, kreativnim dušama koje me inspirišu - napisala je ona i priznala:

- Prestravljena sam. Iskreno, toliko sam uplašena. Ali živa sam na način na koji nikada ranije nisam bila. Ovo je jedna od najvećih promena u mom životu i osećam je u svakoj ćeliji svog tela. Učim da se zaljubim u proces, čak i u bol, borbe, nepoznato. Moj ljubavnik, koga sam upoznala ove godine, bio je tako moćan učitelj kroz svoj primer. On mi je inspiracija i toliko sam zahvalna što je ušao u moj život tokom jedne od najtransformativnijih godina koje sam ikada imala. Ova godina mi je pokazala da rast nije udoban. Neuredan je. Sirov je. Toliko je teško, ali je i lepo. Za šest meseci punim 28 godina. Moj povratak Saturna je počeo. Naredne tri godine će biti intenzivne, fokusirane, transformativne. Znam da neće biti lako, ali osećam se spremnom da zakoračim u to. Nisam potpuno spremna, nisam potpuno sigurna... ali dovoljno spremna da krenem napred. Napuštam poznato da bih otkrila slobodu. Da stvaram bez ograničenja. Da upoznam život, sirovi i nefiltrirani. I sve ću to podeliti ovde! Iskreno, bez izvinjenja, potpuno, jer je ovo jedno od najvažnijih putovanja u mom životu.

Podelila kako se ljubi sa devojkom

Podsetimo, nakon što je podelila snimak kako je prisna sa devojkom, ona joj se javno obratila.

- Tačno je prošlo godinu dana od kako smo se Kejti i ja povezale baš na Baliju iako smo se znale već neko vreme, ovo je bilo mesto gde smo se prepustile i otvorile jedna drugoj. Za ovih godinu dana zaista smo procvetale zajedno, negujući i zalivajući jedna drugu, iskrenošću, ljubavlju, poštovanjem, prostorom i slobodom. Ne mogu da zamislim dan bez tebe ružo. Jedva čekam da pravimo nove vlogove sa naših putovanja koje planiramo u 2025!, napisala je 2024. godine izvesna devojka kojoj je čestitala rođendan Katarina.

