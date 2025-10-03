Slušaj vest

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 javno je ponudio pevačici Radi Manojlović da bude njen stilista i od nje napravi modnu ikonu.

Boki 13 u svom podkastu redovno komentariše stajlinge domaćih pevačica, a sada je analizirao izgled Rade Manojlović, za koju je rekao da mu je jako draga.

"Rado, ja tebe mnogo volim. Ona je super lik, dobronamerna, mila i draga i sve to stoji. Ali ženo, molim te, upristoji se. Biću ti na raspolaganju svaki dan, od jutro do sutra, da se konsultuješ sa mnom dok mi ne dođeš glave. Molim te, nemoj ovako da se oblačiš, gora si od Tee Tairović", rekao je Boki 13 šokiran Radinim stajlingom.

Jovanovski priznaje da Rada ima sve predispozicije da bude modna ikona, ali da neko mora da je usmeri na pravi put. Zbog toga je rešio da joj svoje znanje stavi na raspolaganje.

"Rado, piši mi na Instagram. Biću tvoj lični stilista, ti zaslužuješ sve. Napraviću od tebe s*ks i fešn ikonu", ponudio je Boki.

Muvala ga dva frajera sa estrade

Kontroverzni izvođač Bojan Jovanovski, poznat pod umetničkim imenom Boki 13, nedavno se vratio na male ekrane, a sinoć je gostovao u emisiji "Ami G šou" kod Ognjena Amidžića. Boki je govorio o zatvorskim danima koji su iza njega, ali i svim pikanterijama iz svog života koje javnost nije znala.

Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

