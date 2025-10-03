Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać u sedmom je mesecu trudnoće, a ne krije koliko je srećna pored svog supruga Stevana Sekulića koji je deceniju mlađi od nje.

Aleksandra i Stevan su sada proslavili prvu godišnjicu braka, a dok čekaju beba, koja treba da se rodi u decembru, bez zadrške pokazuju svoju ljubav sa pratiocima na Instagramu.

Aleksandra je sada odgovarala na pitanja fanova, a jedno je glasilo: "Da li si imala sumnju u to da veza sa dosta mlađim dečkom može da uspe i bude krunisana brakom?

Pevačica se posebno posvetila odgovaranju na ovo pitanje, pa je otkrila kakav je njen stav po ovom pitanju.

- Svako u početku ima sumnju, da li to bio mlađi, stariji itd. Uopšte godine nisu bitne, barem iz mog iskustva mogu da kažem. Mene je njegovo vaspitanje i odnos kakav ima prema meni od starta kupilo, a kasnije i njegova porodica jer sve ide iz porodice i kuće. Nisu za džabe pre pitali: "čiji si ti". Verujte mi - odgovorila je Aleksandra.

O odnosu sa svekrvom

Aleksandra je na svom Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je reč o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

- Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on preneo svekrvi i dočekalo me!- napisala je pevačica na svom Instagramu pa dodala:

-Moram se pohvaliti jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu.

