Luna Đogani ugostila je u potkastu "Bunker" starletu Staniju Dobrojević.

Stanijin dečko, Asmin Durdžić, trenutno učestvuje u „Eliti“, pa ju je Luna pitala kako je reagovala kada joj je rekao da ulazi u rijaliti.

– Kada mi je rekao da je bio na razgovoru, bila sam u šoku. Mi smo se tih dana dosta svađali, čak sam ga i blokirala, zato što se stalno uključivao u emisije gde je bila njegova bivša. Drugo, zato što je tom prilikom vređao. Ne da ja sada stojim na njenoj strani, ali ako je već moj partner, nije lepo da to radi i da izgovara takve stvari. Onda smo se posvađali i ja sam ga blokirala. I onda mi on javi da je bio na razgovoru i pita me za mišljenje započela je Stanija za Bunker pa nastavila:

-. Međutim, pošto je već bio tamo, a ova agonija predugo traje, rekla sam mu: „Idi, zašto da ne.“ Rekao mi je svoje razloge, a ja sam se složila, jer se situacija sve više zapetljava. Sve čekam da dođe do razrešenja, da se sve iskristališe i da konačno imam mir. Međutim, sve stoji u mestu, zato sam rekla – u redu. Ima priliku da se pokaže u dobrom svetlu, ali postoje i druge opcije. Možda me prevari, možda se tamo zaljubi i ja konačno dobijem svoju slobodu, a možda se vrati veran. Nisam htela da branim. U svakoj prethodnoj vezi rekla bih: „Ne dolazi u obzir.“ Ranije sam uvek bila ljubomorna i sve mi je propadalo. Sada sam donela odluku da nikad više ne ljubomorišem, niti da išta sputavam. Možda je meni Bog namenio nešto drugo u životu. Na meni je samo da pustim i da ostanem pribrana – rekla je Stanija.

Asmin nudio pare Miljani Kulić

- Urotili su se protiv Miljane čoporativno svi koji su na Asminovoj strani. Kačavenda, Mina, ono skraćeno krme i Dača, svi vuku konopce ka Asminu. Asmin je nudio novac i Miljani da ga brani, slušala sam taj razgovor kad ju je zvao telefonom. Rekao je: ''Ja ću da ti platim samo pričaj tako. Ako te bude tužila, ja ću sve tužbe da platim'', ali ona je odbila - otkriva Marija Kulić i dodaje da Asmin nema pravo da komentariše tuđe porodice jer mu je prvi sin u domu.

