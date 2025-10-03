Slušaj vest

Olja Karleuša je udata za biznismena i isticala je da nije živela od pevanja, te je imala mogućnost da se povuče iz javnog život kada je želela privatnost.

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme - rekla je jednom prilikom Olja koja je sada oduševila pratioce kada je na Instagramu podelila novu fotografiju.

Foto: Printscreen

Ona je pozirala u crnim pantalonama i providnoj majici, a mnogi su komentarisali da se nije puno promenila iako je mnogi i dalje pamte kao brinetu.

Imala problem s zdravljem

1/5 Vidi galeriju Olja Karleuša Foto: Kurir, Kurir Televizija

Olja Karleuša jedva je preživela nakon što joj je tromb sa noge otišao na pluća, o čemu je otvoreno pričala jednom prilikom.

- Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč - pričala je Olja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: