Nakon što je saznala da je Asmin Durdžić nudio novac njenoj ćerki Miljani kako bi ga branila u rijalitiju, Marija Kulić se osvrnula i na svoj dugogodišnji sukob sa Milenom Kačavendom.

- Kačavenda me je vređala prošle sezone tako što je Miljani pevala pesmu ''Recidiv'' aludirajući na to da će meni da se vrati karcinom, zato Miljana nju mrzi iz dna duše i svašta joj kaže - počinje priču Marija Kulić za Informer i ističe da je Kačavenda ljubomorna na sve mlade devojke u rijalitiju.

- Ta Kačavenda je odvratna žena, liči na muškarca, a po svaku cenu hoće da zavede mlade momke. Baba riba, pa gde baba može da bude riba. Ljubomorna je na sve mlade devojke koje uđu u rijaliti, žena nije normalna. Za nju se zna da je pod jakim psihijatrijskim lekovima, jeste lečena i neizlečena alkoholičarka jer pije i dan danas. Sad se na žurci napila kao stoka, a u emisiji ''Narod pita'' se upišala kad je bila sa Gastozom - kaže ona i dodaje da kumu niko ne ferma ni dva posto.

- Prošle godine se raščepi da joj oni momci koji sinovi mogu da joj budu gledaju međunožje, oblači minjake, istresa one sise, a niko je ne j*bava ni za suvu šljivu. Nisu momci blesavi da budu sa babom koja ima stomak ko trudni miš, zadnjicu kao daska za peglanje, a usta kao kravlja p*čka. Glas joj je kao muškarac iz bureta kad govori, liči mi na nekog tranvestita. Je l' je nije sramota od sinova da se j*bava sa Janjušem u krevetu. I ona će nekome nešto da priča, ne vidi svoju sramotu - zaključuje Marija Kulić za Informer.

Otkrila detalje razgovora

Podsetimo, pre nego što se uselio na velelepno imanje u Šimanovcima Durdžić želeo je da obezbedi podršku Miljane Kulić, a detalje razgovora otkrila je njena majka Marija.

- Urotili su se protiv Miljane čoporativno svi koji su na Asminovoj strani. Kačavenda, Mina, ono skraćeno krme i Dača, svi vuku konopce ka Asminu. Asmin je nudio novac i Miljani da ga brani, slušala sam taj razgovor kad ju je zvao telefonom. Rekao je: ''Ja ću da ti platim samo pričaj tako. Ako te bude tužila, ja ću sve tužbe da platim'', ali ona je odbila - otkriva Marija Kulić i dodaje da Asmin nema pravo da komentariše tuđe porodice jer mu je prvi sin u domu.

- Asminu da je stalo do deteta uradio bi test očinstva još kada se mala Nora rodila, a ne da ovako priča na televiziji. On će nekome nešto da priča prvo dete, ima sina, dao ga u dom. Dete mu je u domu, a on će da priča da će da uzme drugo dete i da komentariše nečiju porodicu.

Miljana Kulić sa majkom u noćnom provodu