"GDE BABA MOŽE DA BUDE RIBA" Marija Kulić oplela po Kačavendi, nije birala reči! Kačavenda je odvratna žena, liči na muškarca
Nakon što je saznala da je Asmin Durdžić nudio novac njenoj ćerki Miljani kako bi ga branila u rijalitiju, Marija Kulić se osvrnula i na svoj dugogodišnji sukob sa Milenom Kačavendom.
- Kačavenda me je vređala prošle sezone tako što je Miljani pevala pesmu ''Recidiv'' aludirajući na to da će meni da se vrati karcinom, zato Miljana nju mrzi iz dna duše i svašta joj kaže - počinje priču Marija Kulić za Informer i ističe da je Kačavenda ljubomorna na sve mlade devojke u rijalitiju.
- Ta Kačavenda je odvratna žena, liči na muškarca, a po svaku cenu hoće da zavede mlade momke. Baba riba, pa gde baba može da bude riba. Ljubomorna je na sve mlade devojke koje uđu u rijaliti, žena nije normalna. Za nju se zna da je pod jakim psihijatrijskim lekovima, jeste lečena i neizlečena alkoholičarka jer pije i dan danas. Sad se na žurci napila kao stoka, a u emisiji ''Narod pita'' se upišala kad je bila sa Gastozom - kaže ona i dodaje da kumu niko ne ferma ni dva posto.
- Prošle godine se raščepi da joj oni momci koji sinovi mogu da joj budu gledaju međunožje, oblači minjake, istresa one sise, a niko je ne j*bava ni za suvu šljivu. Nisu momci blesavi da budu sa babom koja ima stomak ko trudni miš, zadnjicu kao daska za peglanje, a usta kao kravlja p*čka. Glas joj je kao muškarac iz bureta kad govori, liči mi na nekog tranvestita. Je l' je nije sramota od sinova da se j*bava sa Janjušem u krevetu. I ona će nekome nešto da priča, ne vidi svoju sramotu - zaključuje Marija Kulić za Informer.
Otkrila detalje razgovora
Podsetimo, pre nego što se uselio na velelepno imanje u Šimanovcima Durdžić želeo je da obezbedi podršku Miljane Kulić, a detalje razgovora otkrila je njena majka Marija.
- Urotili su se protiv Miljane čoporativno svi koji su na Asminovoj strani. Kačavenda, Mina, ono skraćeno krme i Dača, svi vuku konopce ka Asminu. Asmin je nudio novac i Miljani da ga brani, slušala sam taj razgovor kad ju je zvao telefonom. Rekao je: ''Ja ću da ti platim samo pričaj tako. Ako te bude tužila, ja ću sve tužbe da platim'', ali ona je odbila - otkriva Marija Kulić i dodaje da Asmin nema pravo da komentariše tuđe porodice jer mu je prvi sin u domu.
- Asminu da je stalo do deteta uradio bi test očinstva još kada se mala Nora rodila, a ne da ovako priča na televiziji. On će nekome nešto da priča prvo dete, ima sina, dao ga u dom. Dete mu je u domu, a on će da priča da će da uzme drugo dete i da komentariše nečiju porodicu.
