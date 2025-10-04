Slušaj vest

Pevačica, Tamara Milutinović je nedavno pred kamerama otkrila da ima zdravstveni problem.Gostujući u emisiji "Jedan dobar dan" na RTS-u, Tamara je priznala da ima upalu pluća. Kada ju je voditelj zamolio da otpeva jednu pesmu Merime Njegomir, jedne od njenih omiljenih pevačica, voditeljka je tom prilikom istakla da je Tamara "došla bolesna" i pokazala da je pravi profesionalac, uprkos zdravstvenom stanju.

Foto: Damir Dervisagić

- Nisam bolesna, imam upalu pluća. Još gore - navela je Tamara.

Povratak na scenu

- Trudila sam se da se vratim na scenu ponovo, nije bilo lako vratiti se sa malim detetom, ali eto, tu sam. Bilo mi je jako teško da se vratim, jer surovo je vreme, nisam znala šta me čeka. Trebalo je da se vratim s nekom posebnom pesmom, a u tom trenutku je nisam imala. Čekala sam, čekala, razmišljala kako sad, kako da se vratim? I, eto došla je "Cakum, pakum" i otvorila mi mnoga vrata.

1/5 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Damir Dervisagić

Želimo još dece

Pevačica je nedavno gostovala na Kurir televiziji u emisiji "Stars Specijal" i priznala da joj je jedina neostvarena želja da rodi sina.

- Naravno da planiramo proširenje porodice, daće Bog da se ne zaustavimo na dvoje, već da idemo dalje. Meni je karijera bitna, ali nije na prvom mestu, porodica mi je prioritet. Ako sam se već ostvarila kao majka i ako smo odlučili da živimo u dvoje, prirodno je da mi je prioritet proširenje porodice. Ne planiramo ništa odmah, uvek mi je neprijatno kada me to pitaju. Još uvek imam neostvarenu želju – a to je sin. Nadam se da je Bog na našoj strani i da će nam se to ostvariti - zaključila je.

Tamara Milutinović bila je gošća u emisiji Stars Specijal