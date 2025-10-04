Slušaj vest

Dejan Stanković Kralj, nekada popularni voditelj u Srbiji, preuzeo je funkciju direktora škole u Briselu, u kojoj već više od 20 godina predaje pravoslavnu veronauku, a tom prilikom progovorio je o svom novom angažmanu.

Prevazišao karijeru šoumena

- Tokom karijere profesora stotine učenika usmeravao sam na put znanja, a kroz humanitarne akcije pomagao sam najugroženijima. Drago mi je što mi je pružena prilika da sam oprobam i na direktorskoj poziciji posle toliko godina i učiniću sve da doprinesem boljem radu ove srednje škole u Briselu - rekao nam je Dejan, pa dodao i ovo:

- Taj period života kada sam bio šoumen odavno sam prevazišao i prerastao. Danas me definišu rezultati, posvećenost i doprinos zajednici. Kritike i podsmevanje ne mogu da me zaustave – moj odgovor su dela, koja govore više od reči. Ponosan sam na sve što sam postigao i verujem da će moje znanje, iskustvo i energija jednog dana doprineti i napretku Srbije, zemlje koju volim svim srcem – poručuje Stanković.

Osvojio više od 11.000 glasova

Inače, on je nedavno postao i predsednik Demo hrišćana u Briselu u distriktu Molenbek, dok je u Belgiji bio prvi Srbin kandidat za Evropski parlament, sa više od 11.000 osvojenih glasova.