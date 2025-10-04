Slušaj vest

Bora Santana i Milica Kemez zvanično su se razveli u petak, 3. oktobra, a Bora je u emisiji "Elita 9" otkrio nove, do sada nepoznate detalje iz njihovog odnosa.

On je otkrio da ga je Milica tužila čak tri puta, zbog čega je izgubio oko milion dinara.

Bora santana nakon razvoda napravio kuću Foto: ATAIMAGES

- Razveo sam se, sudija me je pitala da li će biti slavlja i rekao sam da će da bude. Svi čekamo da to lepo proslavimo. Nije bauk, pao je kamen sa srca i njoj i meni. Idemo novi život, staro ostavljamo iza sebe. Poželeću bivšoj suprugi sve najbolje, da nađe novog momka, da se ostvari kao majka i bude srećna, ako već nije bila sa mnom - rekao je Bora.

- Biće posebna tematska žurka u utorak, biće te obavešteni naknadno o tome - dodao je Darko.

- Bilo mi je malo i žao što se tako završilo, sudija nije imala šta da me pita jer nema druge strane. Nisam očekivao da će da se pojavi. Ona kao nije htela da pravi cirkus sa novinarima, a ljudi normalno rade posao. Kad joj je bio rođendan tad je bilo što nema novinara i što nisu došli na vreme. Poremetile su me neke druge stvari. Ja kad sam se obratio u "Zadruzi 3" kad mi se obratila gospođa iz Novog Sada, nisam je nešto uvredio. Ona je mene namazano tužila jednom u Novom Sadu, dva puta u Beogradu i greškom advokata se desilo. Nema veze, platio sam. Ja sam platio 330.000, a advokatica mi je danas rekla da sam izgubio i drugi spor. Ja sam pukao 600.000 jer je rekla da je zbog mene operisala želudac i da zbog mene nije mogla da izađe na ulicu. Ima još i treće suđenje, tako da će to da bude oko milion dinara. Branio sam bivšu suprugu i platio kazne za koje nisam kriv. Neka im je svima na zdravlje, ja sam zaradio 10 puta više - nastavio je Bora Santana.

- Probaću da nađem novu devojku, možda i ovde ponovo da se oženim. Moram da kažem da je Ljubi Aličiću ovo najteže palo, počeo je da plače kad smo bili u Berlinu. Nadam se da će sve kolege muzičari ponovo da dođu. Neću da patetišem sad. Ja sam se zaljubio u drugu devojku, to će da se čuje u utorak. Samo da kažem mojima da se ne stresiraju, napravićemo još veća veselja i ima da bude od rakova i školjki, pa do pečenog vola - rekao je Bora.

Santana završio u suzama

Treba čovek nekad da se smeje, nekad da plače... Takav je život. Ja sam sve napravio sam, pomogao mi je poslao na televiziji i posao koji radim van toga. Zadruga mi je bila odskočna daska. Došao sam da pokažem da čovek treba da skapira koliko ovo znači i da treba iskoristiti svojih pet minuta. Uvek ću ovde da se vraćam, uvek sam tu za ovu kuću i nikad neću da zaboravim neke stvari - rekao je Bora.

Otkrio nepoznate detalje iz braka

Santana je otkrio nepoznate detalje iz braka sa Milicom i to javno u Šiša baru.

- Nisam ušao da pričam o njoj i pljujem je, ali ima udela ona što sam ušao, da ne bih napravio neki problem ili nešto. Do juče je molila da budemo u dobrim odnosima, ali odjednom velika promena i to je meni bilo jako sumnjivo - rekao je Bora i dodao:

- Ne znam šta to treba da znači. Mi smo na poslu bili najvredniji i Veliki šef i šefica su nagradili naš rad, ali naše slaganje nije dobro bilo. Ukoliko je ona imala sa Filipom onako nešto kako joj to nije blam, a ja joj jesam? Ja sam dečko širokih shvatanja i nikad joj nisam pravio problem. Mi smo išli zajedno i kod sveštenih lica i kod Karamujića, on je video da imam nešto zbog čega mi ne ide, kao što je i ona imala - rekao je Bora.

Bora Santana o ulasku u rijaliti Elita 9