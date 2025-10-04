Slušaj vest

Pevačica Ema Radujko našla se u centru pažnje nakon što je otkriveno da je bila u emotivnoj vezi sa jutjuberom Stefanom Jankovićem, poznatijim kao Janko.

Do sada javnost nije znala za njihov odnos, a vest je slučajno isplivala tokom lajva koji je vodio influenser Baka Prase.

U lajvu je gostovala tiktokerka Una Kablar, poznata kao Uki Ku, koja se u razgovoru nesmotreno "izlanula" i otkrila detalje o tajnoj vezi Eme i Janka, što je izazvalo šok među pratiocima.

"Mislila sam da je poznato"

- Pa to se zna, mislila sam da je poznato. Nisam sada htela da otkrijem. Izvinjavam se i Janku i njoj - rekla je Una, dok je Baka Prase u neverici skočio sa stolice, uhvatio se za glavu i uzviknuo:

Stefan Janković Janko se o vezi s Emom Radujkom još nije oglasio Foto: Printscreen/Instagram

- Ma gde se zna, jesi li ti normalna?!

Snimak je ubrzo postao viralan, a profili svih aktera preplavljeni su komentarima i pitanjima fanova.

Iako se ni Ema Radujko ni Stefan Janković još nisu oglasili, na mrežama se već uveliko spekuliše o prirodi njihove veze, razlozima raskida i periodu kada su bili zajedno.

Svađa s Baka Prasetom

Podsetimo, početkom leta Baka Prase je žestoko isprozivao Emu Radujko s kojom j eu sukobu.

- Terala je priču da je ona mene odbila. Wtf? Ljubili se, vatali se i sela na mene i kao nije... Znate koju mi je priču prosula, a tu sam priču čuo jedno 320 puta. Znate onu priču: "Nisam ja takva devojka! Ne znam šta si ti očekivao?" - ispričao je Ilić.

1/6 Vidi galeriju Ema Radujko i Stefan Janković Janko Foto: ATAIMAGES, Printscreen

Inače, Baka je još ranije ispričao da je pevačica htela da mu namesti da je manijak.

- Nešto nismo dobri jer je probala da me namesti da sam manijak i lažov. Onda sam je ja izna*ušavao da je sponzoruša i da mora da ide da ima s*ks da da bi mogla da ide na letovanje. Naravno, to sam uradio privatno, nisam javno. Ali sam joj oprostio za te optužbe. Skontao sam da je klinka, šta da radim? Ne zna za bolje - rekao je Baka tada.

Kurir/Informer