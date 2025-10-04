Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović snimila je kratak video pred spavanje, noseći belu majicu bez brushaltera, a snimak je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama.

U videu se vidi kako igra i uživa u opuštenoj atmosferi, a njen izazovni izgled privukao je pažnju mnogih, naročito muške publike.

Aleksandra Mladenović u izazovnoj majci u kupatilu Foto: Preent Screen

Aleksandra je poznata i po tome što je ponosna vlasnica nekretnine koju je sama zaradila, a često na društvenim mrežama deli detalje iz svog doma, koji je uredila potpuno po svom ukusu.

Progovorila o bolnim ranama

Podsetimo, Aleksandra Mladenović otvoreno je govorila o bolnim ranama iz prošlosti i priznala da je dugo nosila traume povezane sa gubitkom nevinosti.

- Moja prva ljubav i moja prva nevinost da kažem, to je bilo za mene traumatično. Baka mi je govorila da me niko neće želeti nakon što sam izgubila nevinost. Verovala sam joj na reč. Nakon toga sam morala da potražim stručnu pomoć. Dobila sam anksiozne napade i strahove da je prosto to tako kako je ona rekla. Bila sam jako mlada, pa nisam znala ni da razmišljam svojom glavom. To me je jako dotuklo tada. Koristilo mi je to što sam razgovarala sa stručnim licem. Bolje je to nego pričati sa drugom ili drugaricom. Kada se neko oseća loše, najbolje je da razgovara sa nekim ko je stručan da pomogne. Drugari mogu da daju dobronameran savet ili kažu da nije važno - navela je Mladenovićeva i dodala da je u tim momentima osećala strah.

- Bila sam više uplašena nego depresivna. Oduvek sam bila zvrk i uvek sam bila nekako živahna i temperamentna devojčica. Smatram da je ta depresija zato i teško dolazila do mene. Taj momak sa kojim sam bila savetovao me je da budem profesorka geografije ili da radim nokte u salonu. Bilo mi je jako teško. Osećala sam se loše, a nisam znala da tu nema ljubavi. Da ja budem profesorka geografije ili da radim u salonu lepote manikir, pedikir. To nisam čak ni znala da radim, a on je hteo da me upiše na taj kurs samo da ne bih išla da nastupam i da pevam jer nije mogao da se nosi sa tim - rekla je pevačica u emisiji kod Slavice Đukić Dejanović.

Pričalo se da se udaje

Podsetimo, Aleksandra Mladenović nedavno se pomirila sa bivšim dečkom i navodno već planira svadbu.

Pevačica je obnovila ljubavnu vezu ugostiteljem Darkom Dobričaninom, s kojim je raskinula pre godinu dana.

- Aleksandra i Darko su nakon raskida ostali u dobrim, prijateljskim odnosima i povremeno su se čuli, sve dok on nije odlučio da je pozove na večeru u svoj restoran koji je otvorio na Dorćolu. Aleksandra je rado prihvatila poziv i došla je s kumom Vanjom Mijatović, koja ju je i upoznala s Darkom. Otad su se sve češće viđali i shvatili su da među njima i dalje postoje emocije koje im ne dozvoljavaju da pronađu nove partnere. Prosto, nisu mogli da krenu dalje jer ih je nešto stalno vuklo jedno ka drugom - ispričao je izvor blizak paru i dodao da su ovoga puta odlučili da nastave vezu, ali pod drugačijim uslovima.

- Sad je sve drugačije i opuštenije, a oni su prisniji nego ranije. Kad se povela priča o pomirenju, jasno mu je stavila do znanja da, ako bilo kome nešto zasmeta u odnosu, to treba odmah da kaže jasno i glasno, a ne da probleme gura pod tepih, što je bio slučaj kad su tek započeli vezu. Takođe ga je zamolila da više javno ne pričaju o vezi, iako su se proteklog vikenda zajedno pojavili na nastupu Slađe Alegro.

Aleksandra Mladenović sa koleginicom na snimanju spota

Aleksandra Mladenović Vanja Mijatović na snimanju spota Izvor: Kurir