Nakon saobraćajne nezgode koja se nedavno dogodila kod Novog Beograda, u kojoj su on i njegova supruga zadobili lake telesne povrede, Darko Lazić se uspešno oporavio i vratio muzici.

Darko Lazić nakon saobraćajne nezgode ušao u studio Izvor: instagram/darkolazicofficial

Jedan deo pesme koja izlazi uskoro!!! - Napisao je Darko na svom Instagram nalogu

Posle perioda oporavka i šoka koji je izazvao udes, pevač je odlučio da svoju energiju usmeri na karijeru i stvaranje.

Trenutno provodi dane u studiju, gde intenzivno radi na novim pesmama koje će uskoro predstaviti publici.

Novi detalji istrage

Podsetimo, kako Kurir nezvanično saznaje, u okviru istrage koju III OJT u Beogradu vodi u vezi saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, Darko Lazić je u četvrtak bio u Upravi saobraćajne policije, gde je dostavio svoju izjavu, lekarski izveštaj iz bolnice kao i vozačku dozvolu izdatu u Češkoj Republici i odredjenu dokumentaciju

Predmet je sada kompletiran i prosledjena na dalje postupanje III OJT koji dalje vodi predmet

Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Priznao krivicu

Kao što smo ranije objavili, Darko Lazić je pre dve noći posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je promenio ploču.

- Darko je u četvrtak stigao u policiju negde oko šest sati po podne. Zadržao se prilično dugo, ali nije mu bilo neprijatno. Bio je odlično raspoložen, pričao najnormalnije s policajcima. Međutim, nakon neobaveznog ćaskanja, službena lica su mu skrenula pažnju vezano za vožnju i ponašanje za volanom. Darko je sve vreme klimao glavom, priznao krivicu i tvrdio da će biti obazriviji u svakom segmentu života, ne samo u vožnji. Priznao je krivicu, ali ne znam koja ga kazna očekuje - završava izvor blizak pevaču.

Šta radi Darko Lazić nakon udesa
 Darko Lazić u kolima nakon udesa

Darko Lazić u kolima nakon udesa Izvor: instagram/darkolazicofficial